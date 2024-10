Oana Ioniță, probleme mari cu sănătatea: „Foarte ciudat că totul s-a întâmplat așa de repede!”

Problemele se țin lanț de Oana Ioniță. Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a trecut doar prin situații neplăcute recent. Mai mult de atât, ghinionul nu se ține doar după ea, ci și după fiica ei, astfel că acum, amândouă stau la pat și nu au voie să facă efort. „Tusea și Junghiul” s-au autointitulat cele două, făcând haz de necaz. Iată ce s-a întâmplat!

Oana Ioniță a povestit șirul de probleme care părea că nu se mai termină. ”Bebelușa” a rămas fără carnet, a făcut pneumonie, iar fiica ei în vârstă de 13 ani, Isabela, s-a accidentat și trebuie să stea la pat. Singura parte bună din toată situația asta a spus-o chiar vedeta: „buni are grijă de noi”.

Oana Ioniță a povestit cum s-a ales cu o pneumonie, după ce a decis să se deplaseze cu trotineta electrică, fiind nevoită să fie pieton timp de 2 luni. Simptomele au apărut foarte repede, iar ea a fost nevoită să muncească timp de patru zile, până a aflat diagnosticul.

„Cum ar spune unii „Tusea și Junghiul”, la noi e concret. După ce mi-au luat carnetul pentru 2 luni, am zis să-mi încerc norocul pe trotinetă, cu tramvaiul și autobuzul.Într-o seară plecând de la sală după repetiții, am făcut frigul până acasă pe trotinetă electrică a Isei. Când am ajuns, destul de rapid m-au luat niște simptome de frisoane, temperatură și somnolență. Foarte ciudat că totul s-a întâmplat așa de repede! Seara a fost îngrozitor pentru că la febră s-au mai adăugat dureri abdominale, de cap și amețeli. Din păcate am avut 4 zile pline de filmări, repetiții și cursuri până să ajung la doctor să-mi spună că am pneumonie. Și anume joi când am ajuns să îmi fac și toate analizele să văd de la ce este că nu-i dădeam de cap! În ziua aia am și intrat pe antibiotic, cu niște antihistaminice (pentru că mai nou fac alergie la orice), nurofen și paracetamol”, a povestit Oana Ioniță, potrivit Click.ro