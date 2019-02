Oana Lis a ajuns la sapă de lemn: ”Sunt zile în care n-am 10 lei. Acesta este adevărul”

Oana Lis a ajuns la sapă de lemn! Soția fostului edil al Capitalei nu mai știe cum să-și gestioneze banii, iar Viorel Lis nu o înțelege.

Oana Lis s-a apucat în urmă cu doi ani de facultate și a decis să facă Psihologia, pentru a putea profesa ulterior în domeniu. Practic să se angajeze și să fie pe picioarele ei. Până atunci însă atât ea cât și Viorel Lis trăiesc din pesnia de 3.000 de lei a fostului primar și, evident, banii sunt prea puțini pentru nevoile ei mai ales. (CITEȘTE ȘI: OANA LIS, MĂRTURISIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE TATĂL EI CARE A ABUZAT-O SEXUAL: ”ACEST PSIHOPAT NU MAI ARE PUTERE ASUPRA MEA”)

„În orice cuplu, poate numai la milionari nu sunt certuri pe bani. Cred că în orice cuplu, unul dintre motivele de ceartă este capitolul financiar. Şi eu şi Viorel suntem aceeaşi zodie, Peşti, şi amândoi suntem cheltuitori, dar pentru că eu fac cumpărăturile, plătesc facturile, nu realizează. Am început să îmi fac liste cu program în Excel cu ce cheltuiesc, renunţ la alte lucruri, de exemplu, nu mi-am mai cumpărat haine.

Ca să dau un pont pentru doamne, toate rochiile pe care le aveam de seară sau lungi, mi le-am tăiat la croitor, ca să le port ziua. Da, nu îmi mai cumpăr haine pentru că dau prea mulţi bani şi îmi cumpăr lucruri de machiaj mai ieftine, ca să pot să ies, pentru că aceasta este plăcerea mea. Abia aştept să termin facultatea ca să mă angajez şi eu. Sunt zile în care nu am bani şi mă împrumut, dar sunt zile în care nu ştiu… Cheltuiesc 300 de lei, 500 de lei, 1000 de lei într-o zi, nu ştiu, depinde, dar sunt zile în care n-am 10 lei, acesta este adevărul, mie nu-mi place să mă ascund după deget, să mă dau mai bogată decât sunt. De multe ori, îmi plătesc prietenii când ies în oraş”, a spus Oana Lis la Antena Stars.

Oana Lis, singurul sprijin pentru Viorel Lis

Oana Lis a vorbit și despre perioada grea prin care a trecut în ultima vreme, după ce fostul edil al Capitalei a făcut un atac cerebral vascular. Singurul sprijin pe care îl are Viorel Lis în momentul de față este Oana care îi este alături necondiționat, la bine și la greu. (VEZI ȘI: OANA LIS A IZBUCNIT ÎN LACRIMI CÂND A AUZIT CARE ESTE ULTIMA DORINȚĂ A LUI VIOREL LIS, ÎNAINTE DE A MURI)

„Din păcate de câteva zile lui Viorel nu îi este foarte bine. El este singurul om din viaţa mea care mi-a dat echilibru, siguranţă, a fost puterea de care aveam nevoie. Sunt alături de el la bine şi la greu!Binele făcut în viaţă se întoarce sub alte forme. Dupa AVC ar fi putut să nu mai meargă, să nu mai vorbească. A primit de Sărbători doar 5 mesaje, a fost trist. Dar a realizat că poate, dacă avea mai multe mesaje, nu mă avea pe mine. D-zeu îţi ia pe o parte şi îţi dă pe alta. Am fost şi noi supăraţi. Te simţi pierdut, oamenii te uită. Ne este foarte greu cu pastilele şi analizele. Are o pensie foarte mică. Singurele persoane pe care le iubesc sunt Viorel şi bunica mea, amândoi sunt în vârstă. Dar viaţa nu ştii ce îţi rezervă”, a mai spus Oana Lis.