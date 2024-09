Oana Lis, în doliu! A primit vestea cumplită în urmă cu puțin timp: ”Rămas-bun!”

Oana Lis este în doliu! Vedeta a primit vestea cumplită în urmă cu puțin timp și a împărtășit cu fanii ei tot ceea ce s-a întâmplat. Soția lui Viorel Lis este distrusă de durere în aceste momente!

Vedeta a făcut anunțul trist în urmă cu puțin timp. Vedeta a declarat că trece prin momente foarte grele, după ce a aflat de trecerea în neființă a unui prieten de suflet, la nunta căruia a participat în urmă cu ceva timp. Această tragedie a devastat-o complet pe soția lui Viorel Lis!

Oana Lis a primit vestea complet neașteptată legată de moartea prietenului ei bun, Mihnea Raul Popescu. Bărbatul era președintele unei reviste renumite din țara noastră și a murit în urmă cu o zi, lăsând multă durere în urma lui.

„Nu știi niciodată când vorbești ultima oară cu un om… Rămas bun, Mihnea Paul Popescu. Am fost la nunta ta acum ceva ani și azi, la comemorarea ta . Prieten drag, Dumnezeu să te binecuvânteze!”, este mesajul postat de Oana Lis pe Instagram

CITEȘTE ȘI: Oana Lis, apel disperat pe internet: ”E la spital! Situația este critică”

În cadrul podcastului moderat de Mara Bănică, Oana Lis și-a deschis sufletul și a abordat mai multe subiecte de natură personală. Printre acestea se numără și subiectul legat de dragostea pe care i-o poartă soțului ei, Viorel Lis. La momentul actual, fostul edil se confruntă cu anumite probleme de sănătate, iar soția i-a fost aproape la fiecare pas, chiar și atunci când a fost în spital.

Între cei doi parteneri există o relație de codependență, motiv pentru care Oanei Lis îi este dificil să se lupte cu gândul că soțul ei nu se va mai afla în viața ei, cândva. Cu sufletul deschis, vedeta a precizat că a apelat la terapie.

„În ultimii ani, poate de aia am și făcut ca Viorel să se salveze între viață și moarte, nu eram pregătită să mă despart de el. Sunt multe cazuri de oameni care stau mult împreună și, apoi, celălalt nu mai poate ca și suflet. Lumea crede că de-abia aștept să moară ca să mă distrez. Mulți ani am mers la terapie pentru că am crezut că dacă moare Viorel, mor și eu. Mă identificasem și foarte mult cu el, pentru că atunci când sinele tău nu este sănătos, te lipești de cineva și te identifici cu el. Acum văd că el se identifică cu mine, pentru că a și zis că el este eu și eu sunt el. E foarte ciudat când ești o relație de codependenț”, a precizat soția lui Viorel Lis.