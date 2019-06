Oana Lis a postat de curând pe pagina de socializare, iar întrebarea era adresată mai mult lui Viorel Lis. Este vorba despre dorința bărbaților, în viziunea Oanei, de a avea mai multe femei.

„Dacă noi femeile suntem așa de rele, de ce bărbații vor să aibă mai multe?” a scris Oana Lis, în timp ce foarte multe femei care o urmăresc pe Instagram i-au dat dreptate blondinei dar s-au și amuzat, în același timp, de postarea ei.

Oana Lis, schimbare de look

Oana Lis a făcut o schimbare majoră de look, în urmă cu aproximativ o lună. Astfel, spre surpriza celor care îi vizitează pagina de Instagram, Oana Lis a apărut… roșcată.

Alături de fotografie, Oana a postat un mesaj în care scrie: ”Am auzit ca sunt la moda roșcatele!😉” Unii dintre fani au felicitat-o pentru alegere, în vrene ce un alt vizitator i-a recomandat… să se tundă mai scurt. Rămâne de văzut dacă Oana va lua sau nu în calcul această propunere.

”Sunt zile în care nu am bani şi mă împrumut”

Oana Lis a recunoscut că a trecut prin multe certuri, de-a lungul timpului, iar problemele financiare și-au spus cuvântul. Uneori, pentru că nu avea rochii pe care să le poarte ziua, Oana Lis… și-a scurtat rochiile de seară.

„În orice cuplu, poate numai la milionari nu sunt certuri pe bani. Cred că în orice cuplu, unul dintre motivele de ceartă este capitolul financiar. Şi eu şi Viorel suntem aceeaşi zodie, Peşti, şi amândoi suntem cheltuitori, dar pentru că eu fac cumpărăturile, plătesc facturile, nu realizează. Am început să îmi fac liste cu program în Excel cu ce cheltuiesc, renunţ la alte lucruri, de exemplu, nu mi-am mai cumpărat haine. Ca să dau un pont pentru doamne, toate rochiile pe care le aveam de seară sau lungi, mi le-am tăiat la croitor, ca să le port ziua. Da, nu îmi mai cumpăr haine pentru că dau prea mulţi bani şi îmi cumpăr lucruri de machiaj mai ieftine, ca să pot să ies, pentru că aceasta este plăcerea mea. Abia aştept să termin facultatea ca să mă angajez şi eu. Sunt zile în care nu am bani şi mă împrumut, dar sunt zile în care nu ştiu… Cheltuiesc 300 de lei, 500 de lei, 1000 de lei într-o zi, nu ştiu, depinde, dar sunt zile în care n-am 10 lei, acesta este adevărul, mie nu-mi place să mă ascund după deget, să mă dau mai bogată decât sunt. De multe ori, îmi plătesc prietenii când ies în oraş”, a spus Oana Lis la Antena Stars.

Oana Lis a băgat la păcănele

Oana Lis reunoaște că ea și fostul primar al Capitalei o duc foarte greu financiar. De aceea, oana s-a gândit să-l copieze pe soțul ei, anume, să bage și ea bani la păcănele, în speranța unui câștig. S-a întâmplat să dea norocul peste ea.

Oana Lis a pus mâna pe 40 de lei și a spus că banii îi vor ajunge pentru cafea. „Eu m-am obișnuit cu ideea că nu prea mai avem bani, au fost zile când nu am avut ce mânca. Lumea zice ca eu vin și mănânc pe la evenimente, dar toți banii se duc pe medicamentele lui Viorel. Am avut acum cheltuieli suplimentare cu facultatea mea de Psihologie. Am început și eu să bag la păcănele. Ultima dată am câștigat 40 lei, bani de cafea. Ce vacanțe?! Nu-mi mai amintesc de când nu am mai ieșit din București, avem un an cred”, a spus Oana Lis, potrivit Click!

Oana Lis: ”Mi-e dor de o vacanță!”

Oana Lis a făcut câteva dezvăluiri, legate de ultimii ani din viața ei. Între acestea, faptul că nu a mai plecat din țară de o lungă perioadă, că n-a mai fost la munte sau în alte locuri. Motivul l-a așternut fără ezitare pe pagina ei de socializare.

„N-am mai plecat din țara de 8 ani… la munte n-am mai fost de 3 ani… şi îmi place să călătoresc…am fost la Paris de 17 ori… şi am şi eu invitații, posibilităţi să merg în diferite ţări. Şi îmi e dor de o vacanță frumoasă! ☺️Chiar am refuzat formate de emisiuni în care trebuia să plec vreo 2 luni de acasă, dar care ar fi fost un plus de imagine pentru mine! Nu ştiu daca e corect pentru mine să fac un compromis personal, dar eu fac ce simt!😉

Dar de cand s-a îmbolnăvit Viorel am facut o alegere conștientă să fiu alături de el si la greu, căci atunci are omul cea mai mare nevoie de tine! A avut 2 atacuri vasculare si a avut mare noroc ca eram lângă el si l-am dus imediat la spital. Scriu asta vis-a-vis de tâmpiţii care nu mă cunosc personal si mă comentează aiurea. ( nu vreau sa reproduc aberațiile lor) Sau scriu ce ar face ei de fapt într-o situație de genu’!…Ca să știți, eu în “nebunia” mea sunt un om loial, de încredere, de cuvânt, pe care te poti baza! Iar prietenii mei ştiu asta! Pentru că nu degeaba am zeci de prieteni reali, oameni extraordinari cărora le sunt aproape şi ei, mie! Amin!😉”, a scris Oana Lis.