Oana Matache, surpriză de proporții pentru Radu Siffredi! Cei doi au petrecut o vacanță romantică în orașul iubirii: „Ne-am dorit foarte mult”

Deși au avut parte de un început de relație dificil, Oana Matache și Radu Siffredi au demonstrat că sunt făcuți unul pentru altul și că se iubesc mult. Controversatul cuplu și-a expus relația în cadrul emisiunii Power Couple, iar după încheierea filmărilor și-au dorit să își dedice câteva zile doar lor, așa că sora Deliei a preluat frâiele și a organizat o vacanță romantică.

Inițial, relația dintre Oana Matache și Radu Siffredi nu a fost privită cu ochi buni, asta pentru că venea la scurt timp după ce sora Deliei divorțase. Mai mult, totul a fost amplificat de faptul că mama Oanei nu a fost de acord cu partenerul pe care fiica ei l-a ales și nu s-a sfiit să spună acest lucru tare și răspicat în spațiul public. Însă, cei doi au trecut testul timpului și au dovedit că sentimentele lor sunt puternice.

Tocmai pentru a demonstra că relația lor este una solidă și că la mijloc este vorba despre sentimente puternice și reale, cei doi au acceptat provocarea Power Couple. Acolo au arătat că formează o echipă bună, însă după terminarea filmărilor și-au dorit câteva momente doare pentru ei.

Așa că Oana Matache a preluat inițiativa și a organizat o vacanță romantică pentru iubitul său, drept cadou de Ziua Îndrăgostiților. Ca destinație, sora Deliei a ales Parisul, orașul iubirii, și un loc cu care este familiarizată. Cei doi au petrecut câteva zile de vis departe de casă și s-au bucurat din plin unul de compania altuia.

Și nu aveam chef să merg într-un oraș în care să descopăr chestii. Am ales Paris pentru că extensie cumva a Bucureștiului mult mai cool. Ne-am dorit foarte mult să avem genul de vacanță pentru inspirație. Adică să ne uităm pe stradă la oameni, să îi studiem cum sunt îmbrăcați”, a mărturisit Oana Matache, potrivit spynews.ro.

„Eu l-am luat pe sus și l-am dus la Paris. De ce Paris? Pentru că am mai fost acolo de multe ori și îmi este un loc foarte lejer. Noi după ce ne-am întors de la Power Couple aveam nevoie să ne relaxăm mental.

Radu Siffredi a apreciat cadoul iubite sale și s-a bucurat din plin de vacanță, mai ales pentru că a putut să facă shopping de voie. Acesta este pasionată de modă, iar Parisul i-a adus în colecție și câteva ținute de excepție.

„Asta a fost surpriza pe care am primit-o eu de Valentine’s Day. Să fim sinceri, și pentru shopping, de asta am mers inițial. Am vrut să ne și cumpărăm haine. Eu mai mult”, a spus și Radu Siffredi.