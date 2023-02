Oana Mizil, reacție după ce Marian Vanghelie a fost surprins în compania unei blondine suspecte: „O cunosc pe acea doamnă”

După ce CANCAN.RO l-a surprins pe fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, în compania unei blondine, fosta parteneră de viață a acestuia, Oana Mizil a reacționat de îndată. Iată ce spune aceasta despre femeia misterioasă cu care a fost prins în fapt fostul primar.

Zilele trecute, paparazii CANCAN.RO l-au surprins pe Marian Vanghelie în compania unei blondine suspecte. (VEZI AICI) Nu departe de ochii curioșilor, așa cum și-ar fi dorit ei. La un cunoscut restaurant și-au făcut apariția cei doi, iar imaginile au ajuns și în atenția fostei partenere de viață a lui Marian Vanghelie, Oana Mizil. Reacția ei nu a întârziat să apară.

Ce spune Oana Mizil despre femeia misterioasă cu care a fost surprins Marian Vanghelie

Fosta parteneră de viață a lui Vanghelie susține că o cunoaște pe acea femeie cu care fostul edil a fost surprins zilele trecute, la un local din Capitală. Mai mult decât atât, aceasta spune că între cei doi a avut loc doar o întâlnire de afaceri.

„Despre acele imagini care au apărut cu Marian pot să spun că o cunosc pe acea doamnă. Au avut doar o întâlnire de lucru, nu este problemă”, a declarat Oana Mizil pentru Click!.

S-au despărțit după mai bine de 11 ani de relație

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit după 11 ani de relație în luna noiembrie a anului trecut. Fosta parteneră a fostului primar a mărturisit că de când s-au despărțit ea este mult mai liniștită.

„Suntem bine, și eu și fetița. Tot timpul vorbesc cu Marian la telefon despre fetiță. Vorbim mai des decât înainte și ne înțelegem mai bine. Nu știu dacă o să ne mai împăcăm, asta doar Dumnezeu știe ce o să fie cu noi. Eu sunt bine așa cum sunt. Tocmai ce am venit dintr-o vacanță, de câteva zile. Am fost cu fata, în Italia, am fost puțin și la schi. Ne este bine așa. În orice caz, suntem mult mai liniștite”, a mai declarat Oana Mizil.



