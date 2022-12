Oana Mizil și Marian Vanghelie, despărțiți, dar împreună! Vor petrece sărbătorile în familie: „Important e să vină cu multă iubire”

După ce i-a șocat pe toți când a anunțat că se separă de Marian Vanghelie, după 11 ani de relație, Oana Mizil speră la o împăcare și își dorește să fie alături de cel care i-a fost partener de viață atâția ani. Oana l-a invitat pe Marian Vanghelie să petreacă împreună Crăciunul, de dragul fiicei lor. Ce mărturisiri a făcut aceasta.

Oana Mizil și Marian Vanghelie vor petrece sărbătorile împreună. Chiar dacă și-au spus adio, după 11 ani de relație, cei doi foști parteneri vor sta împreună la masa de Crăciun, de dragul fiicei lor. Recent, aceasta mărturisea că își dorește să se împace cu fostul primar al sectorului 5. Oana Mizil a mai spus că Maria, fetița lor, abia așteaptă să-și vadă iar familia reunită. Mai mult decât atât, susține că tot ce contează de sărbători e să-i vadă pe toți aproape și să fie multă iubire.

„Normal, facem în familie, iar familia înseamnă mamă, tată, noi toți! Maria îl iubește foarte mult și asta își dorește! Nu trebuie neapărat să vină cu cadouri, important e să vină cu multă iubire!”, a declarat Oana Mizil pentru Click!

(CITEȘTE ȘI: Marian Vanghelie, ridicat de DNA! Oana Mizil a făcut primele declarații: „S-a căutat în toată casa”)

Oana Mizil: „Viața noastră trebuie să continue cu bune și cu rele”

Fosta parteneră de viață a lui Marian Vanghelie susține că deși a trecut prin mai multe momente dificile în acest an, a rămas la fel de optimistă și plină de viață și Maria, fiica ei, îi dă putere să meargă mai departe.

„Eu sunt o persoană foarte optimistă, foarte veselă, o persoană puternică! Orice este greu este venit de la Dumnezeu, în destinul nostru…depășim. A fost un an frumos, viața noastră este frumoasă! Viața noastră trebuie să continue, cu bune și cu rele, și să le luăm ca atare, cu multă răbdare, cu multă credință, cu multă speranță. O am pe cea mică, care este lumina ochilor mei. Ea îmi dă foarte multă bucurie în viață și să sperăm să intrăm într-un an bun!”, a mai declarat aceasta pentru sursa menționată anterior.