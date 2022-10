Oana Moșneagu, replică uluitoare pentru Vlad Gherman. Actorul a rămas mască: ”Ce-ai fost și ce-ai ajuns”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt foarte activi pe rețelele de socializare, motiv pentru care fanii au mereu de aflat câte ceva nou despre ei. Cea mai recentă postare a lui Vlad a fost o fotografie alături de iubita lui. Oana, se pare, că nu a fost deloc impresionată de gestul actorului.

Cu puțin timp în urmă, Vlad Gherman a publicat o fotografie alături de iubita sa, însă, postarea nu a impresionat-o, deloc, pe Oana Moșneagu. Competiția dintre cei doi iubiți, pare să fie nu numai pe platourile de filmare ci și în mediul online. Vlad a declarat faptul că, la fotografia publicată, își dorește să adune mai multe like-uri decât iubita lui.

Oana Moșneagu, replică acidă la adresa lui Vlad Gherman

Evident că replica Oanei nu a întârziat să apară. „Așa hal… păi cum te-am luat și ce ai ajuns?”, a scris Oana pe Instagram.

Se pare că, cei doi iubiți au simțul umorului foarte dezvoltat, iar aceste replici nu le sunt străine urmăritorilor din mediul online. Nu este prima dată când Oana și Vlad se tachinează, acestă tactică ajutând la eliminarea plictiselii în viața de cuplu.

Un alt episod asemănător a făcut deliciul urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

„Ce faci, Oana Moșneagu? Vreau să știu ce faci tu acum! Mă tot întreabă lumea de tine și am zis că ești acasă. Așa e?”, a scris Vlad în urmă cu ceva timp pe Instagram.

Oana Moșneagu a avut vorbele la ea și i-a răspuns în stilul caracteristic.

„Doamne ferește, băiatule! Dar tu crezi că eu stau numai în casă? Înțeleg că tu ești acum cu proiectele pe care urmează să le lansezi, misterios, dar stai liniștit că și eu am treabă dragă, nu stau în casă, am de umblat, am o grămadă de afaceri pe care le-am început acum ceva timp, iar acum trebuie să le termin.”, i-a transmis Oana Moșneagu lui Vlad Gherma.

Sursa foto: Instagram