Oana Moșneagu, schimbare radicală de look! Cum arată acum soția lui Vlad Gherman: „Nu îmi pasă”

Recent, Oana Moșneagu și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Aceasta a marcat o schimbare de look radicală, iar rezultatul i-a surprins pe urmăritorii ei, care nu au ezita și au reacționat imediat. Cum arată acum soția lui Vlad Gherman?

În timp ce Vlad Gherman se chinuie din greu să își crească podoaba capilară și a marcat încă un implant de păr, se pare că soția lui vrea să scape de ea. De curând, Oana Moșneagu a decis să își facă o schimbare de look radicală și a renunțat la mare parte din podoaba capilară. Cum arată aceasta acum?

Așa cum spuneam, Oana Moșneagu a decis că a venit vremea unei schimbări, așa că nu a ezitat și a trecut pragul salonului de înfrumusețare. De această dată, actrița a decis să facă o schimbare la nivelul părului și a renunțat la mare parte din el.

Mai exact, aceasta a decis să abordeze o tunsoare mai scurtă, așa că s-a orientat către o frizură stil bob, scurt. Actrița este cât se poate de încântată de noua ei coafură și le-a prezentat rezultatul și fanilor săi din mediul online.

„New hair, don’t care! Am mai făcut schimbarea acum 2 ani, nu am regretat-o, părul crește destul de repede, o să am timp să mă plictisesc de el lung o dată la 2 ani de multe ori de acum încolo, fără nicio problemă”, a scris Oana Moșneagu, în mediul online.