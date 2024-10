Vlad Gherman a ajuns să doarmă cu pampers după intervenția suferită: „Cu ajutorul Oanei care mi-a…”

Vlad Gherman a făcut publice primele imagini după implantul de păr. De asemenea, actorul a oferit detalii despre starea sa actuală. El a precizat că trebuie să fie foarte atent pentru a proteja zona respectivă, așa că a ajuns să doarmă cu pampers. Oana Moșneagu este alături de el și îl ajută cu tot ceea ce are nevoie în această perioadă destul de dificilă.

În urmă cu doar câteva zile, Vlad Gherman a fost supus unei intervenții de implant de păr. Este a doua oară când actorul apelează la această procedură. El a mai încercat și în urmă cu trei ani o astfel de operație.

Citește și: Vlad Gherman rupe tăcerea, la 3 luni după nuntă! De ce nu se înțelege cu Oana Moșneagu: ”Nu poate să stea locului!”

Vlad Ghermn a apelat pentru prima dată la implantul de păr în urmă cu trei ani, iar acum a fost supus din nou unei astfel de intervenții. Au trecut doar câteva zile de la operație, iar el a decis să ofere câteva detalii despre starea lui de sănătate.

Actorul are peste 700.000 de urmăritori pe rețelele de socializare. Având o comunitate atât de mare, el își ține mereu la curent fanii cu ceea ce se întâmplă în viața lui. Așadar, nu a ținut ascund nici procesul de recuperare prin care trece.

„Astăzi a fost prima dimineață în care m-am trezit odihnit. Am reușit să dorm, am găsit poziția perfectă, cu ajutorul Oanei care mi-a și spus unde este zona implantată de la spate, pe care nu am voie s-o ating absolut deloc în primele nopți. Dorm cu acel guler și un mic pampers, pentru că din spate, din zona de unde au luat firele de păr, evident zona se reface și atunci elimini un ser”, a declarat Vlad Gherman, pe Instagram.