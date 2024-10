Vlad Gherman, pe mâna medicilor! Ce a pățit soțul Oanei Moșneagu: ”Intervenția a durat 14 ore”

Vlad Gherman și-a luat inima în dinți și a decis să-și facă o transformare radicală. Actorul a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Este vorba despre procedura de implant de păr. Nu este prima dată când se prezintă la medic pentru o astfel de problemă. Acesta a mai făcut un implant de păr în urmă cu trei ni, iar recent a fost nevoit să îl repete.

Vlad Gherman a mai bifat o intervenție chirurgicală. Anul acesta este pus pe schimbări atât profesionale, cât și personale. Recent, el și-a surprins fanii de pe o rețea de socializare cu mai multe imagini în timp ce se rade în cap, iar la câteva ore distanță a revenit cu noi informații. În cadrul unei postări, actorul a vorbit sincer despre intervenția medicală complexă – care a durat 14 ore și despre starea sa de sănătate. NU RATA: Vlad Gherman rupe tăcerea, la 3 luni după nuntă! De ce nu se înțelege cu Oana Moșneagu: ”Nu poate să stea locului!”

„Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă! Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!”, a spus Vlad Gherman pe Instagram.