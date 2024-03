Oana Pellea, în doliu! A pierdut-o și pe ea: „Să le spui tuturor din Cer că îi iubesc”

Oana Pellea (62 de ani) este în doliu, după ce o persoană dragă s-a stins din viață. Familia actriței trece prin momente dificile, după ce mătușa sa, Irina, sora tatălui ei, Amza Pellea, a murit. Pe rețelele de soializare, actrița a transmis un mesaj emoționant. Vezi mai jos detaliile.

Oana Pellea traversează momente dificile. Actrița în vârstă de 62 de ani este în doliu, după ce mătușa ei s-a stins din viață. Irina, sora tatălui ei, Amza Pellea, a murit. Pe rețelele de socializare, actrița a transmis un mesaj emoționant, după moartea mătușii sale. Își amintește despre mătușă că era un om blând! O mulțime de persoane și-au arătat emoția și au transmis condoleanțe. Printre aceștia se numără și actrița Maia Morgenstern, dar și Vlad Voiculescu, fostul Ministru al Sănătății.

A notat un mesaj și în dreptul imaginii de profil: „Irina mea… sora lui tata, a plecat puțin… Dumnezeu să-ți odihnească sufletul blând! Te iubesc și mulțumesc pentru tot!”.

Oana Pellea a traversat momente extrem de dificile. Atunci când mama ei s-a stins din viață, actriței i-a fost extrem de greu. Apoi, a realizat că părinții ei au avut o dorință arzătoare pentru actriță. Și anume să fie fericită. Despre mamă, actrița a mărturisit că a fost „iubirea vieții sale”, precum și tatăl. Își amintește cu drag de familie, spunând că a fost un privilegiu să facă parte din ea.

„Când am pierdut-o pe mama, am vrut să se termine viața. Nu să mă sinucid, dar nu m-a mai interesat viața. Pe urmă mi-am dat seama că dorința pe care o avea mama cu tata era să fiu fericită. Și atunci am spus că dacă ei mă vor fericită, apoi e musai să fiu. Și am început să fiu fericită. Mama a fost iubirea vieții mele, pe lângă tata. Am două iubiri ale vieții mele. Am mai avut eu iubiri, dar nu sunt iubirile vieții mele.

Am avut și am un privilegiu extraordinar de a avea din ambele părți o familie, un neam, de care sunt foarte mândră, de oameni cinstiți, oameni frumoși, oameni cu frică de Dumnezeu. E un mare privilegiu ăsta. Și îi mulțumesc Domnului în fiecare zi că am nimerit în neamul ăsta”, spunea Oana Pellea, în podcastul lui Mihai Morar.