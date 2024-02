Oana Pellea și Marius Manole au reacționat la piesa Macarena a Erikăi Isac. Ce spun actorii despre melodia ajunsă pe locul 1 în Trending: „Am rezistat 30 de secunde, m-am lămurit”

Actorii Oana Pellea (62 de ani) și Marius Manole (45 de ani) au reacționat la piesa Macarena a Erikăi Isac (24 de ani). Piesa-manifest a artistei a ajuns în atenția multor români, fiind discutată, criticată sau apreciată îndelung în mediul online. Iată mai jos, în articol, ce au spus cei doi actori despre melodia aflată pe locul 1 în Trending, pe YouTube.

În doar 9 zile de la lansare, piesa Macarena a Erikăi Isac a acumulat peste 3,2 milioane de vizualizări pe YouTube. Nu mai puțin de 10.000 de comentarii au fost scrise, piesa atrăgând și peste 121.000 de aprecieri. De altfel, a ajuns pe locul 1 în Trending, pe platformă. Printre persoanele publice care au reacționat la melodie se numără Oana Pellea și Marius Manole. Cei doi actori, îndrăgiți de publicul românesc, au comentat sau ironizat piesa din Trending.

Primul care și-a expus opinia a fost actorul Marius Manole. Nu a ascultat și nici nu intenționează să asculte piesa Erikăi Isac, aflată în top, mărturisește bărbatul. De altfel, nu exclude ideea de a-i „ajunge la ureche” piesa, având în vedere faptul că a câștigat o reală popularitate, la momentul actual. Totodată, a mai precizat faptul că nu consideră că ar fi „bună sau nu piesa”, susținând că nu are vreo opinie pe care să și-o expună în acest sens.

Ca răspuns, Oana Pellea a precizat și ea că „a rezistat 30 de secunde”, apoi „s-a lămurit” în legătură cu piesa Erikăi Isac. Actrița a preferat să rămână la „moda veche”.

”Oh… am ascultat. Să nu rămân… în urmă… cu toate că… prefer să fiu de modă veche. Am ascultat. Am rezistat 30 de secunde, m-am lămurit. Ai dreptate, Manolea. Nu e deloc «lectură obligatorie», parcă as rămâne la Pink Floyd sau Queen… deh… moda veche! Lasă-mă așa! Aleg să nu mă intereseze DELOC genul acesta de exprimare! Mesajul poate fi transmis și ALTFEL, nu? Trebuie neapărat un limbaj vulgar? Când spun vulgar… sunt delicată! Crede cineva că forța se poate combate cu utilizarea forței, vulgaritatea cu vulgaritate, subcultura cu subcultură? Dimpotrivă! Alegerea mea. Punct. Nu comentez o altă alegere și rog să-mi respectați, la rândul dumneavoastră, alegerea. Case closed!”, a scris Oana Pellea,