Oana Radu a dezvăluit secretul. De ce nu a venit tatăl ei la nuntă?

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit civil în august 2020. Evenimentul a avut loc la doar câteva luni după ce fostul iubit al cântăreței, Alin, a murit incendiat într-o scară de bloc. Cu toate acestea, tatăl artistei nu a putut ajunge în cea mai importantă zi a fiicei sale. Iată de ce.

Vedeta a suferit foarte mult după moartea fostului iubit, dar durerea i-a fost alinată după câteva luni de antrenorul ei de fitness, Cătălin, cu care s-a și căsătorit. Cununia celor doi a fost una de vis, însă ceva a lipsit. Tatăl Oanei Radu a ales să facă altceva, decât să îi fie alături fiicei sale, în ziua cea mare.

De ce nu a fost prezent tatăl Oanei Radu la nunta ei?

La cununia civilă care a avut loc la Craiova au fost mirii și câțiva apropiați. Tatăl Oanei i-a spus la telefon că trebuie să îi refuze invitația și că trebuie să meargă la nepoata lui să o ajute.

Din ziua aceea, Oana Radu a povestit că nu a vrut să mai știe nimic de el, asta pentru că deși nu au avut o relație bune și bărbatul a divorțat de mama ei când artista era bebeluș, nici în această zi nu i-a fost alături.

”Mi-a trimis cadou 100 de euro, dar eu nu l-am invitat pe el pentru bani sau cadou, dar mi-a zis că `tată, nu pot veni, că are și nepoata mea, fata surorii de mine, că mai multă nevoie are ea și la ea m-aș duce`. Din momentul ăla eu nu am mai vrut să aud. Nu îmi mai trebuie”, a povestit Oana Radu, în cadrul unui podcast.

Oana Radu, părăsită de propriul tată

În anul 2015, artista a povestit faptul că tatăl a părăsit-o când avea doar trei săptămâni și chiar dacă l-a iertat între timp pentru asta, nu-l poate considera tată.

În urmă cu puțin timp, întrebată de un fan de pe Instagram, dacă mai ține legătura cu tatăl ei, Oana a răspuns că da, dar nu au relația pe care și-ar fi dorit-o.

