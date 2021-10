Oana Radu nu-și aduce aminte cu plăcere de fostele relații. “Am avut parte de violență fizică și verbală. Plângeam și găseam fericirea în mâncare”

Oana Radu a dezvăluit, în cel mai recent interviu, că a fost bătută și jignită de foștii parteneri, lucruri pe care nu le va putea uita niciodată. Din păcate pentru ea, fosta concurentă de la “Vocea României” a pus punct târziu relațiilor nocive, crezând că, în cele din urmă, bărbații violenți cu care a fost cuplată se vor schimba.

Oana Radu nu a avut deloc o viață liniștită. Fără niciun fel de reținere, a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a fost bătută și jignită de foștii iubiți, dar, din cauza lipsei de experiență, nu a știu cum să gestioneze situația. Fosta concurentă de la “Vocea României” a mai dezvăluit că mâncarea era singurul lucru care, la momentul respectiv, îi aducea fericire.

“Am avut parte de violență fizică și verbală. Am stat acolo, n-am făcut nimic. Am stat destul de mult, n-am plecat, am stat acolo. La vârsta pe care o aveam atunci gândeam că o să fie bine de mâine, totul o să se schimbe, credeam că oamenii se pot schimba, dar nu se pot schimba. Nu aveam încrederea că pot să zic pa, că nu o să mă mai iubească vreodată cineva, că o să mai fiu cineva, atunci ne complăceam în situații de genul ăsta. Plângeam și după îmi trecea, mâncam ceva. Eu găseam fericirea în mâncare”, a declarat Oana Radu, potrivit Kanal D.

Oana Radu: “Eram superfrustrată pentru că nu mă plăcea niciun băiat”

În trecut, Oana Radu a avut probleme serioase cu greutatea, dar soțul ei, Cătălin, a fost cel care a motivat-o și a ajutat-o să ajungă la o siluetă perfectă, cu care acum se mândrește. Totodată, artista a mai precizat că a intrat în relații greșite pentru că toți tinerii care o atrăgeau o refuzau pentru că avea kilograme în plus.

“Eram superfrustrată pentru că nu mă plăcea niciun băiat, mie îmi plăceau băieți, dar lor de mine nu le plăcea. Cred că din cauza asta am intrat la un moment dat în relații greșite, că atunci când nu te place cineva pe cine vrei tu, accepți orice. Eu mă vedeam grasă și urâtă la corp, că fața mi-a plăcut întotdeauna. Când tu nu ai încredere în tine și ai niște frustrări, accepți”, a mai spus Oana Radu.