Oana Radu a slăbit 16 kilograme în mai puțin de două luni: „Lupta mea nu s-a terminat”

De aproape două luni, Oana Radu se află într-un proces de transformare spectaculos în lupta cu cele 30 de kilograme în plus. Este a treia oară când artista se confruntă cu această neplăcere, după ce în trecut a reușit să slăbească de două ori câte 50 de kilograme.

După doar 46 de zile de dietă și mult sport, Oana Radu a slăbit deja 16 kilograme. În lupta cu propria voință și cu propriile limite, artista a simțit nevoia să își exprime public reușita, în speranța că va putea deveni un exemplu pentru femeile care se confruntă cu kilogramele în plus.

„Vă fac un quick update despre cum arăt. Mă pregătesc să plec la sală. Am slăbit prin dietă și sport. Așa arăt după 46 de zile de dietă. Am slăbit 16 kilograme și știu că toate merităm să fim lăudate și apreciate pentru că alegem să luptăm. Lupta mea încă nu s-a terminat, dar rezultatul meu era mult prea spectaculos ca să nu îl împărtășesc și cu boi. La mine nu o să găsiți niciodată varianța ușoară. Nimic fără multă muncă”, a spus Oana Radu pe o rețea de socializare.

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Se poate spune că Oana Radu se simte în elementul ei atunci când își pune limitele și ambiția la încercare. Este pentru a treia oară când slăbește un număr considerabil de kilograme. Anterior, artista a slăbit de două ori câte 50 de kilograme. După cum ea a mărturisit, provocările de acest fel – lupta fizică dar și psihică cu propria persoană – o motivează și o motivează și o determină să devină cea mai bună versiune a sa.

„La mine este deja a treia oară când mă lupt cu kilogramele. Am slăbit deja de două ori câte 50 de kilograme și acum astea aproape 30 nu sunt niciun fel de problemă pentru mine. Am slăbit aproape 19 din ele (…) Primele 16 kilograme s-au dus în puține zile (…) La mine, la fel ca și în celelalte două dăți, o să găsiți doar muncă și iar muncă, pentru că eu știu că pe vremea când eu am slăbit prima dată, era la modă să îți tai stomacul și toată lumea m-a acuzat de chestia asta, nu mi-am tăiat niciodată stomacul, deși am slăbit de două ori. Mie nu îmi place să aleg varianta ușoară. De câte ori am încercat să o iau pe varianta ușoară, pe scurtături în viață, m-am dus mai rău decât am fost. Muncesc foarte mult în sală, nu este ușor”, a mai spus cântăreața.

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