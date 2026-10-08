Mama Oanei Radu, agresată de o clientă. Coșmarul prin care a trecut: „M-a sunat plângând, am sunat la Poliție”

Mama Oanei Radu a trecut recent printr-un episod care a marcat-o. Se pare că femeia a fost agresată de o clientă nervoasă. Artista le-a povestit fanilor din mediul online întreaga întâmplare și a spus că va merge la poliție. Cântăreața nu are de gând să o lase pe cea care i-a agresat mama să scape prea ușor.

Oana Radu și mama sa au o relație extrem de apropiată, iar vedeta a văzut negru în fața ochilor atunci când a fost sunată de cea care i-a dat viață plângând. Printre suspine, femeia i-a povestit cântăreței tot ce s-a întâmplat, iar Oana Radu a trecut repede la acțiune.

Mama Oanei Radu, agresată de o femeie

După ce s-a mai calmat, Oana Radu le-a povestit și fanilor din mediul online tot ce s-a întâmplat. Artista a spus că mama sa și o clientă au avut o contrazicere, iar în scurt timp situația a degenerat. Ei bine, clienta pare că s-a enervat destul de tare, iar într-un moment de furie a împins-o puternic pe mama vedetei și a trântit-o la pământ.

Iar ca și cum asta nu era suficient, imediat ce a pus-o pe mama Oanei Radu la pământ, clienta a pus mâna pe o cutie de produse și a fugit. După ce și-a revenit din șoc, mama artistei a sunat-o și i-a povestit, printre lacrimi, tot ce i s-a întâmplat. Atunci când a auzit totul, Oana Radu a luat foc.

„Astăzi am trecut printr-o experiență extrem de urâtă. Nu eu, mama mea, de fapt. O clientă super insistentă, după câteva discuții cu mama mea, a împins-o. A doborât-o și a luat o cutie (n.r. cu produse). Pur și simplu, vorbeau și, deodată, se vede pe imagini cum ea o împinge, mami se dezechilibrează, cade lângă canapea și fata asta ia cutia și fuge cu ea pe ușă. Mami m-a sunat plângând, era speriată. Astăzi se putea întâmpla o tragedie. Evident că am sunat la poliție”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

În urma celor întâmplate, Oana Radu a decis să nu lase lucrurile așa și a apelat la ajutorul autorităților. Aceasta a pus la dispoziția oamenilor legii imaginile de pe camerele de supraveghere și speră ca femeia să fie trasă la răspundere pentru faptele sale. Mai ales că în timpul celor întâmplate mama ei ar fi putut să fie rănită mult mai rău și chiar o tragedie se putea întâmpla.

CITEȘTE ȘI:

Oana Radu, după ce a slăbit 16 kilograme în 46 de zile: „Am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie”

Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă

Foto: Instagram