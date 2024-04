Oana Radu, noi dezvăluiri în scandalul divorțului de Cătălin Dobrescu! De ce voia fostul soț să locuiască împreună și după separare. „Nu am cum să dorm cu el în casă”

Oana Radu scoate la iveală noi detalii din scandalul divorțului cu Cătălin Dobrescu! Vedeta mărturisit că fostul soț ar fi vrut să mai locuiască în aceeași casă cu ea chiar și după separare. Care este motivul pentru care antrenorul de fitness ar fi vrut să locuiască împreună cu fosta soție?

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au avut o relație care părea perfectă, dar în realitate lucrurile erau diferite, așa cum a ieșit la iveală la doar câteva luni de la anunțul divorțului lor.

Cântăreața a explicat detaliat ce s-a întâmplat în timpul căsniciei. Mai mult, artista a dezvăluit că divergențele dintre cei doi s-au concentrat în principal asupra apartamentului în care locuiau. Mai exact, locuința fusese cumpărată de Oana Radu, iar ea și Cătălin Dobrescu au convenit ca acesta din urmă să contribuie cu o sumă de bani pentru a-și păstra drepturile asupra apartamentului.

Deși Oana Radu și Cătălin Dobrescu au convenit inițial să restituie suma stabilită în termen de 2 ani, bărbatul a schimbat părerea și a dorit să primească banii mai repede.

Drept urmare, se pare că antrenorul de fitness a continuat să locuiască în apartamentul comun până când Oana Radu ar fi returnat suma convenită. Totuși, vedeta nu a putut accepta această situație și a decis să plece, dormind la prieteni sau în diverse locuri. Acesta a fost motivul pentru care s-a despărțit de Cătălin Dobrescu.

„Am muncit pentru apartamentul ăsta când eu nici nu aveam voie să vorbesc. Eu trebuia să mă opresc, am chisturi pe corzile vocale și trebuia să mă tratez la Paris.

Am muncit foarte mult pentru apartamentul ăsta și nu mi-l doream să îl vând. Am stabilit de comun acord cu Cătălin, nu doar eu, nu doar el, că voi rămâne eu în apartament și că îl voi despăgubi. Într-un final, n-am mai reușit. Era o casă luată în timpul căsătoriei.(…) El a vrut o sumă pe care el a stabilit-o. Eu ca să termin relația asta frumos și ca să scap odată și să fiu liniștită și ca să nu vând apartamentul, am zis că îi dau suma. Prima dată a zis că vrea banii în doi ani, după care într-un an, după care în șase luni(…) El voia să locuim împreună până când eu urma să îi dau banii, chiar dacă eram divorțați și am zis că nu am cum să dorm cu el în casă, pentru că ne certam. Ne certam foarte tare.”, a povestit Oana Radu, în platoul unei emisiuni TV.