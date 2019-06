Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor: ”Va trebui să revin peste șase luni…”

Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor. Vedeta a mers la o clinică privată din Capitală pentru un control amănunțit, în zona bustului.

Oana Roman a ajuns, astăzi, pe mâna medicilor. Vedeta a mers la o clinică privată din Capitală pentru a-și face un control amănunțit. Mai exact, Oana Roman a fost să-și facă o mamografie. (CITEȘTE ȘI: MARIUS ELISEI S-A FILMAT GOL PUȘCĂ ÎN CADĂ. CE DECLARAȚIE DE DRAGOSTE I-A FĂCUT OANA ROMAN SOȚULUI EI)

”Am pledat mereu pentru prevenție în sănătate. Pentru orice femeie este obligatoriu ca după vârsta de 40 de ani să facă o mamografie! Și pentru că am deja 43 de ani, azi am venit să-mi fac prima mamografie! A durat 5 minute și nu am simțit absolut nici o durere ! Practic procedura durează sub 2 minute pentru fiecare sân în parte! Va trebui să revin peste 6 luni pentru a se vedea dacă există vreo modificare la un semn foarte mic ce deocamdată nu pare să pună semne de întrebare!”, a scris Oana Roman.

Oana Roman a slăbit 10 kilograme

Oana Roman a slăbit zece kilograme, după ce a adoptat un mod de viață sănătos. Corpul vedetei a trecut printr-o transformare uluitoare după ce a optat pentru un meniu alimentar aproape vegetarian. De asemenea, pentru a ajunge la silueta dorită, Oana Roman face și tratamente corporale. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, DESPRE MARIUS ELISEI: ”NU POŢI SĂ FACI AŞA CEVA DACĂ NU IUBEŞTI UN OM”)

”Am început să mănânc sănătos. E adevărat că nu-mi place să gătesc, dar am descoperit mâncarea sănătoasă, îmi aleg ce mănânc, încerc rețete bazate pe fructe și legume în principal. Sunt întru-un proces de remodelare corporală. Am și slăbit, dar rezultatele se văd în cenntimetri, în talie. Merg la astfel de proceduri săptămânal”, a mărturisit Oana Roman pentru click.ro.