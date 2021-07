Oana Roman a întors tunurile împotriva Vicăi Blochina! A lansat o amenințare subtilă care ar putea s-o coste grav: ”Este vorba despre denigrare...”

Oana Roman a oferit primele declaraţii, după ce Vica Blochina a umilit-o public! Partenera lui Marius Elisei a avut o reacţie dură şi a promis că va rezolva situaţia în instanţă. Vedeta este dezamăgită de cea pe care a considerat-o prietenă, pentru că nu se aştepta, probabil, ca neînţelegerile dintre ele să se transforme într-un adevărat scandal!

În urmă cu câteva săptămâni, nimic nu prevestea ruptura dintre cele două vedete! Păreau să aibă o prietenie sinceră, însă lucrurile pe care Oana Roman le-ar fi făcut ar fi determinat-o pe Vica Blochina să iasă la atac.

După ce blondina a făcut mai multe dezvăluiri despre fiica lui Petre Roman, reporterii CANCAN.RO au contactat-o pe Oana Roman, însă nu a dorit să comenteze prea multe pe marginea acestui subiect.

Se pare că Oana Roman este decisă să rezolve problema în instanţă.

„Nu am ce comenta. Nu discut niciodată despre ce comentează alții despre mine pentru că așa am fost educată. Fiecare face ce crede și, dacă am ceva de reglat, reglez dacă este cazul în instanță, dacă e vorba despre denigrare. Altfel, eu nu am ce comenta. Mulțumesc”, ne-a declarat Oana Roman.

De asemenea, şi partenerul Oanei Roman a fost contactat, însă nu a dorit să facă nicio declaraţie despre acuzaţiile care i s-au adus.

De la ce ar fi pornit cearta între Oana Roman şi Vica Blochina

”Totul a început la ziua mea, atunci când Marius s-a îmbătat foarte tare, a început să înjure invitații mei, inclusiv pe Oana. A primit bătaie de la un invitat și a fost dat afară de la eveniment. Din acel moment, Marius i-a interzis să mai vorbească cu mine, dar nu mi-a spus motivul.

După ce a plecat Marius, cu toți banii, cu toate hainele și cu firma, Oana mi-a dat mesaj că îi pare rău, că suferă și atunci «fata bună» iar s-a activat și am dus-o de mânuță peste tot, am ajutat-o și cu bani.

Ea de mine s-a folosit foarte mult. Când vrei să verifici un prieten, vezi cum e când nu mai are nevoie de tine, cum se poartă cu tine când nu mai are nevoie de ajutorul tău.

Nu suntem certate, pur și simplu nu vorbesc cu ea. Am trecut o dată cu vederea. Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare, niciodată, în viața asta. Am trecut o dată cu vederea”, a declarat Vica.

