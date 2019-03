Oana Roman a rămas fără grai atunci când a văzut ce a desenat fiica ei: ”Dumnezeu mi-a trimis un semn”

Oana Roman a rămas fără grai în momentul în care a văzut ce a desenat fiica ei. Vedeta le-a mărturisit tuturor care este semnul divin pe care l-a primit de la Dumnezeu și care s-a regăsit în pictura micuței Isabela.

Fetița Oanei Roman desenează des. Iar astăzi, Isabela, și-a surprins mămica într-un mod cât se poate de plăcut. Oana Roman a fost uimită când a văzut că fetița ei i-a desenat un curcubeu fără să știe legătura specială pe care vedeta o are cu acest semn divin. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN A REFUZAT SĂ-ȘI MICȘOREZE STOMACUL PE GRATIS. CARE A FOST MOTIVUL)

„Curcubeul meu!

Isabela desenează mereu curcubee! Nu ştiu din ce motiv are o pasiune pt ele! Si destul de des îmi face cadou cate un desen cu un curcubeu. Ea nu ştie încă ce relaţie specială am eu cu curcubeul. Este semnul pe care l-am primit atunci când m-am luptat cu moartea. Nu stiu dacă am mai povestit vreodată, dar am trăit atunci un moment divin. Eram la terapie intensivă deja de 3 zile, după operația pe are am suferit-o pentru a-mi salva viața dupa ce am născut in 2014. Am suferit o operație care a durat 8 ore. Când m-am trezit eram plină de tuburi si aveam zeci de puncte de sutură pe abdomen. După 3 zile pe un pat de reanimare simțeam că nu mai am aer si că mă sufoc.

Am făcut un atac de panică și am rugat asistentele sa ma scoată la aer macar cateva minute. Nu prea au vrut. Eram conectată la multe aparate ai aveam tuburi peste tot. Aveam un cateter venos central, sonda urinara, vreo 4 tuburi de dren. Le-am implorat si au fost de acord sa ma puna intr-un scaun cu rotile si să mă duca pe hol unde era o mică terasă. Mi-au spus că afară plouă si ca doar vor deschide usa ca să iau un pic de aer si sa văd cerul. Era tot ce-mi doream. Şi cand am ajuns la uşă, si au deschis-o , afara nu mai ploua, si primul lucru pe care l-am vazut pe cer a fost un imens curcubeu! Atunci am ştiut ca Dumnezeu mi-a trimis un semn, că voi fi bine si că viaţa mea va fi minunată alături de copilul nou născut care mă aştepta acasă!”, a scris Oana Roman.

Oana Roman, petrecere fastuoasă pentru fetița ei

Oana Roman a organizat în urmă cu două săptămâni o petrecere în avans pentru fiica ei! Isabela a fost sărbătorită de rude și prieteni, iar părinții ei i-au organizat o petrecere ca-n poveștile cu zâne și prințese. Ținuta sărbătoritei a fost una pe măsură, la fel și tortul. Iar, cu ocazia zilei de naștere a fetiței sale, Oana Roman i-a transmis un mesaj emoționant. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, PRĂDUITĂ DE HOȚI! N-O SĂ CREZI CE I-AU FURAT)

„Acum 5 ani, la ora 10.50 ai venit pe lume! O fetiță micuță, dar foarte hotărâtă si sănătoasă! Nu bănuiam încă ce fericire absolută va urma! Nu ştiam încă ce minune de copil vei fi! Eram doar foarte emoționată! Apoi a venit totul deodată! O bucurie greu de exprimat în cuvinte! Ai fost şi eşti un copil perfect! Bună, cuminte, frumoasă, deșteaptă, iubitoare, sensibilă, sănătoasă pozitivă! Nu puteam să primim, dar mai frumos si îi mulţumesc Domnului în fiecare zi pentru că mi-a dăruit așa o minune de copil! Mami şi tati te iubesc infinit! La multi ani minunați, Isabela!”, a scris Oana Roman.