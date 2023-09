Oana Roman a reacționat, după ce Marius Elisei a dezvăluit că iubește din nou: „A spus că nu mai vrea să audă de mine”

Oana Roman, fosta parteneră a lui Marius Elisei, a reacționat, după ce tatăl fiicei sale a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că iubește din nou. Fiica lui Petre Roman a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

După ce Marius Elisei a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că are o nouă iubită, fosta sa soție a reacționat. Oana Roman a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după ce tatăl fetiței sale a mărturisit că iubește din nou. Fiica lui Petre Roman se bucură că fostul ei partener se află într-o nouă relație și că acum „lucrurile se pot liniști” între cei doi. Oana Roman și fostul ei soț au trecut prin momente de „foc”, în ultimii trei ani – cu împăcări și despărțiri. De data aceasta, separarea dintre cei doi pare să fie definitivă.

„Eu mă bucur foarte mult, sincer și din suflet, că el este în regulă, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi. Dar, evident că presa speculează foarte mult și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă despre mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști”, a spus Oana Roman, pe internet.

Marius Elisei iubește din nou: „Simt că acum am tot ceea ce îmi doresc”

Marius Elisei a făcut o serie de declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fostul soț al Oanei Roman și-a găsit liniștea în brațele altei femei. Acum, bărbatul iubește din nou și susține că are parte de tot ceea ce își dorește. Nu își dorește să îi divulge identitatea. În ziua în care a împlinit vârsta de 37 de ani, Marius Elisei și-a petrecut timpul alături de fiica lui, Isabela, dar și cu tânăra care i-a furat inima.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a declarat Marius Elisei în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Vezi AICI toate detaliile.

