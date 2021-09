Oana Roman, adevărul despre relația cu mama sa și starea acesteia de sănătate. „Ea așa este și eu am înțeles-o”

De ceva timp, Oana Roman se ocupă îndeaproape de mama sa. Starea de sănătate a Moarei Roman este una destul de fragilă, iar fiica acestei îi este alături în permanență. Oana Roman a făcut câteva dezvăluiri despre relația pe care o are cu mama sa.

Invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă", Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu cea care i-a da viață. De ceva timp, cele două locuiesc împreună, iar Oana Roman se ocupă îndeaproape de mama sa. Aceasta are grijă ca Mioara Roman să primească toate îngrijirile medicale de care are nevoie, iar relația lor a rămas neschimbată.

„Mama este foarte în vârstă și, din păcate, suferă de multe afecțiuni și cumva suntem în postura în care eu am grijă de ea și fac tot ce pentru ca să îi fie cât mai bine posibil.

Investesc multă energie, implicare și bani pentru ca tratamentele și tot ce se întâmplă să fie ok pentru ea. Nu pot spune că s-a schimbat relația, în sensul că există mai multă afecțiune. Ea așa este și eu am înțeles-o. Dar eu știu că trebuie să am grijă de ea, pentru că e datoria mea de fiică și fac tot ce pot ca să îi fie cât mai bine posibil”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman, despre divorțul părinților

Oana Roman a vorbit și despre divorțul părinților săi. Aceasta a mărturisit că ea nu a fost foarte afectată, pentru că se aștepta ca acest lucru să vină, însă pentru Mioara Roman divorțul a fost unul extrem de greu.

„Eu eram mare, la casa mea. Cumva, plecasem pe drumul meu, pe munca mea, pe prietenii mei. Pentru mine a fost mai ușor de dus pentru că nu mai stăteam cu ai mei. Pentru ea a fost cumplit de greu, dar sunt milioane de cupluri care se desparte pe lumea asta. Asta e, la un moment dat se întâmplă. Nu pot spune că a fost un moment de cotitură în viața mea, au fost altele mult mai grele.

Într-un fel mă și așteptam să se întâmple. Poate nu în felul ăsta, dar eu știam că la un moment dat se va produce o despărțire. La ea lucrurile au fost mai grele și s-au răsfrânt în starea ei de sănătate ulterior”, a mai spus Oana Romana.

