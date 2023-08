Oana Roman, cu ochii în lacrimi după ce și-a pierdut cel mai bun prieten: ”Sufletul meu plânge”

Oana Roman trece printr-o perioadă delicată. Bubble, patrupedul familiei, a încetat din viață. Fiica lui Petre Roman a publicat un mesaj emoționant în memoria celui care i-a fost cel bun prieten necuvântător.

Bubble era sufletul familiei, voioșia, bucuria și cel mai bun prieten al Oanei Roman. După 12 ani în care a oferit cea mai pură iubire, necondiționată și dezinteresată, patrupedul a încetat din viață.

Oana Roman, mesaj înduiosător pe Instagram

Citește și: OANA ROMAN A EXPLODAT, DUPĂ CE A FOST CRITICATĂ ASPRU PENTRU CĂ ȘI-A ABANDONAT MAMA LA CĂMIN! MESAJUL DUR PE CARE L-A TRANSMIS CÂRCOTAȘILOR

Fosta soție a lui Marius Elisei regretă că nu i-a fost alături înainte să-și dea ultima suflare, însă amintirile cu el sunt singurele care îi vor mai alina din durere. Într-o postare pe Instagram, vedeta a scris ceea ce a simțit, mesaj ce a înduioșat o mare parte din oamenii care fac parte din comunitatea ei.

”După 12 de ani în care a oferit cea mai pură iubire, cea mai loială prietenie și mi-a fost prieten, companion în cele mai grele momente, iubitul meu Bubble a plecat în Rai. A plecat liniştit, în somn, dar fără ca eu să fiu lângă el ca să-mi pot lua adio. S-a gândit că probabil despărţirea ar fi fost prea grea. Sufletul meu plânge și durerea este foarte mare. Drum bun în Raiul căţeilor minunaţi, iubirea mea!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman: ”Totul am făcut singură”

Citește și: DECIZIA LUATĂ DE CATINCA, ÎN SCANDALUL CU SORA EI, OANA ROMAN. TOTUL A PORNIT DE LA MAMA LOR: „ÎMI DORESC SĂ REACȚIONEZE”

Nu sunt puține momentele în care Oana Roman intră în gura cârcotașilor de pe rețelele de socializare. În urmă cu aproximativ o lună, a fost acuzată că și-a abandonat mama într-un azil pentru bătrâni. Cum poate accepta multe vorbe răutăcioase, totul are o limită, iar limita pare să fie tot ceea ce are legătură cu ființa care i-a dat viață.

„Pentru cei care au tupeu să spună că eu am abandonat-o pe mama. Atât cât s-a putut a avut activități curente, la fel ca întotdeauna. Fix acum un an eram cu ea în oraș la cafea. Acum nu se mai poate, dar tot ieșim la cafea pe terasă acolo unde este acum. A stat cu mine în casă atât cât s-a putut, casă pe care am cumpărat-o special pentru ea ca să avem loc toți. Totul am făcut singură! Tot suportul pentru ea cu mutatul, boala, toate le-am dus și le duc singură, fără să crâcnesc și fără să mă plâng”, a scris Oana Roman, în mediul online.