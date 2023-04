Oana Roman, de urgență cu fiica ei la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă, de fapt, Isabela

Oana Roman a avut parte de momente de panică, după ce fiica ei, Isabela, nu s-a simțit deloc bine. Copila se confruntă iar cu probleme de sănătate, fapt care a îngrijorat-o teribil pe vedetă. A mers cu ea direct la spital, unde medicii i-au dat o veste îngrijorătoare.

Isabela se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate. Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin momente de panică, după ce au văzut că fetița lor nu se simte deloc bine, de câteva zile. Fosta prezentatoare TV a fost nevoită să-și anuleze planurile pe care le avea de 1 mai și să se ocupe îndeaproape de Isa.

Vedeta a mers de urgență la spital, unde copila a primit îngrijiri medicale. După multe investigații, fiica lui Petre Roman a aflat și diagnosticul pus de cadrele medicale fetiței ei. “Și toată relaxarea a luat sfârșit pentru că Isa a făcut iar febră… De data asta chiar nu înțeleg de ce! Are analizele bune, am fost la un control de rutină încă o dată săptămâna asta și totul era ok. După ce a fost la antrenament și în parc, pe la 5 au luat-o frisoanele și febra. E adevărat că a fost în excursie joi și mi-a spus că și-a dat geaca jos când s-a dat pe tiroliană. Asta e, stăm acasă!”, era mesajul postat de Oana Roman pe internet.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Isabela

După investigațiile făcute, Oana Roman a aflat că Isabela se confruntă cu o infecție bacteriană, pentru care a fost tratată la spital. Doctorii au avut grijă ca Isa să-și revină și să se pună pe picioare. Micuța urmează un tratament, iar vedeta speră să se facă bine cât mai repede. Marius Elisei le-a fost alături în aceste momente dificile. Într-un final, cele două au mers acasă, unde Isabela a rămas să se odihnească. Între timp, Oana Roman a fugit la întâlnirile de afaceri pe care le avea programate, cât timp fetița avea parte de puțină liniște acasă.

