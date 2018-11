Oana Roman, din nou pe mâna medicilor: ”Sunt 4 ani și jumătate de când am învins moartea…”

Oana Roman a ajuns, din nou, pe mâna medicilor. Din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă, vedeta a mers să-și facă o serie de investigații. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!)

Oana Roman a ajuns, din nou, pe mâna medicilor. Vedeta și-a neglijat sănătatea din cauza evenimentelor dese la care a afost nevoită să participe în ultima perioadă și a mers să-și facă o serie de investigații medicale. Oana Roman s-a fotografiat de pe patul de spital, cu branula în mână și le-a transmis prietenilor săi virtuali un mesaj extrem de important.

"Sunt 4 ani si jumatate de când am învins moartea luptându ma corp la corp cu ea! De atunci nu mai sunt la fel si permanent imi apare cate un gând , daca o sa mai am probleme, si la orice mică durere in zona abdomenului ma duc imediat la doctor la control ! Azi a fost unul din acele momente si am profitat pt a mi face un set complet de analize. Nu ma opresc din a spune tuturor cat e de important sa mergi la control periodic, sa ti faci analize macar o data pe an, sa mergi la ginecolog macar de 2 ori pe an ! Astfel poti preveni si stii mereu cum esti si cum stai din punct de vedere medical ! Un set de analize macar o data pe an poate face uneori diferența între a fi si a nu mai fi!", a mărturisit Oana Roman pe contul ei de Facebook.

Oana Roman se confruntă cu probleme de sănătate

Oana Roman se confruntă cu probleme de sănătate

De doi ani, Oana Roman se confruntă cu hipertiroidia. Hipertiroidia este oafecțiune în cazul căreia glanda tiroidă produce o cantitate prea mare din hormonul denumit tiroxină. Hipertiroidismul poate stimula semnificativ metabolismul corpului, conducând la o scădere bruscă în greutate, ritm cardiac rapid sau neregulat, transpirații, stări de nervozitate, iritabilitate.

„Eu am un ritm de viață extrem de alert. Am treabă foarte mult. Eu lucrez pentru restaurante… e tentația mai mică. Nu-ți mai vine la un moment dat. Eu am tot fost la nutriționiști, dar nu sunt pasionată de asta. Eu citesc foarte mult pe toate domeniile. Este pasiunea mea. Cel mai important hobby pe care îl am în viața asta este cititul. Eu știu cam ce mi se potrivește și ce nu mi se potrivește. Lucrurile s-au aranjat mult mai bine. Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă. Am o hipertiroidie, care, culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres", declară Oana Roman.