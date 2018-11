Oana Roman, surpriză de proporții: ”Este cel mai tare pe care l-am văzut în viața mea…”

Oana Roman a avut parte de o surpriză de proporții în recepția unui hotel. Și este vorba chiar despre un hotel din România, acolo unde Oana a ajuns și a rămas șocată. Dar asta în sensul cel mai bun al cuvântului.

La recepția respectivului hotel, Oana Roman a avut surpriza să descopere un afiș. Nu s-ar fi așteptat, niciodată, la așa ceva, motiv pentru care a făcut o fotografie și a postat-o pe pagina sa de Instagram.

”În această unitate nu se ascultă manele”, preciza afișul respectiv, iar Oana Roman s-a declarat încântată: ”Un afis din recepția unui hotel. Cel mai tare afis pe care l am văzut vreodată! :))))))))))))”

Nici vizitatorii paginii sale nu au rămas indiferenți în fața afișului respectiv.

”Super! Ce imi placeee !”; ”👍👍👍👍👍suntem pe drumul cel bun”, au fost două dintre comentarii.

CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, REACȚIE DURĂ LA ADRESA IULIEI ALBU: “DOAMNA CARE SE ÎMBRĂCĂ ȘI ARATĂ CA DE HALLOWEEN ÎN FIECARE ZI…”

Oana Roman: ”Nu-ți mai vine la un moment dat”

Oana Roman spune că are un stil de viață alert și dezvăluie că nu suferă de probleme la glanda tiroidă. Iar cel mai important hobby al ei este cititul.

„Eu am un ritm de viață extrem de alert. Am treabă foarte mult. Eu lucrez pentru restaurante… e tentația mai mică. Nu-ți mai vine la un moment dat. Eu am tot fost la nutriționiști, dar nu sunt pasionată de asta. Eu citesc foarte mult pe toate domeniile. Este pasiunea mea. Cel mai important hobby pe care îl am în viața asta este cititul. Eu știu cam ce mi se potrivește și ce nu mi se potrivește. Lucrurile s-au aranjat mult mai bine. Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă. Am o hipertiroidie, care, culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres”, declară Oana Roman.

CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU NU O MENAJEAZĂ PE OANA ROMAN: ”EXISTĂ O SINGURĂ PERSOANĂ CARE AR PUTEA PURTA ACEA PLASĂ DE ȚÂNȚARI…”