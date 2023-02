Oana Roman, în război cu sora ei și cu Marius Elisei. Vedeta a răbufnit: ”M-am săturat de minciuni! Eu am probe audio”

În ultima perioadă, Oana Roman e în „război” cu toată lumea. Fiica lui Petre Roman nu poartă un scandal doar cu Marius Elisei după despărțire, ci și cu sora sa, Catinca Roman. În cadrul unui interviu, vedeta a mărturisit cum a ajuns în această situație.

Oana Roman și Marius Elisei au fost împreună mai bine de un deceniu și au o fetiță împreună, de 9 ani, pe nume Isa. După despărțire, între cei doi foști parteneri a apărut un conflict de nedescris, vizibil, mai ales, pe rețelele de socializare.

După ce fiica lui Petre Roman a susținut că fostul partener nu se implică în creșterea fiicei lor, Marius Elisei a început să râdă. Enervată la culme de situație, PR-ul a dezvăluit că tatăl copilului său nu își respecta atribuțiile nici măcar:

„Deci, nu mă contrazice, dar dacă tot îl bufnește râsul, eu l-aș întreba și aș dori să spună public când a dus-o ultima oară la școală, când a luat-o ultima oară de la afterschool, când a ieșit ultima oară cu ea în oraș, când a fost în 9 ani de când este Iza, o zi cu ea, doar el cu ea, ce cadouri i-a oferit în ultimii ani vreodată și cu ce s-a implicat în creșterea ei în ultimii ani, mai ales de când a început școala”, a spus vedeta într-un interviu.

Oana Roman, în „război” cu Catinca Roman. De ce s-au certat

În timpul în care duce o luptă cu fostul partener, Oana Roman a atins și un subiect sensibil, cel al surorii sale. Cele două s-au certat de la faptul că Roman Catinca refuză să-și vadă mama care este internată la un azil de bătrâni. În acest context, vedeta susține că are inclusiv probe prin care să-i demonstreze lipsa de implicare.

„Eu am probe, nu scrise ci audio, care demonstrează că vorbele ei azi au fost altele. Citez „Nu am fost la maică mea de un an, pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită”.

Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei (…) Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui”, a adăugat Oana Roman pentru WOWbiz.ro.

