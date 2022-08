Oana Roman, mesaj dureros, după ce mama sa a ajuns din nou pe patul de spital: „Nu am putere”

Oana Roman a fost întotdeauna alături de mama sa, atât în momentele frumoase, dar şi în cele grele. În ultima perioadă, starea de sănătate a Mioarei Roman nu a fost tocmai una bună. Din nefericire, fosta soţie a lui Petre Roman a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Fiica sa a publicat un mesaj dureros în mediul online. Iată ce le-a transmis fanilor.

Nu este un secret faptul că Mioara Roman a avut în ultimii ani probleme de sănătate. Din acest motiv, Oana Roman a făcut tot posibilul ca mama sa să fie tratată de cei mai buni specialişti şi s-a asigurat tot timpul că este îngrijită corespunzător.

Pentru că programul nu i-a permis să fie în permanenţă alături de cea care i-a dat viaţă, vedeta a internat-o pe mama sa într-o clinică, acolo unde are parte de cele mai bune tratamente.

Recent, Oana Roman şi-a anunţat fanii că mama sa a ajuns la spital, iar din mesajul pe care l-a publicat ne putem da seama cât de dureros este acest moment pentru vedetă: ”Mama e la spital. Nu am putere să fiu aici cu voi. Doamne ajută să fie bine.”, a scris Oana Roman pe rețeaua de socializare.

Oana Roman a vorbit despre problemele cu care se confruntă mama sa

Oana Roman s-a confruntat cu critici din partea internauţilor de-a lungul timpului. Aceştia au acuzat-o că ar fi abandonat-o pe cea care i-a dat viaţă într-un azil de bătrâni. Din acest motiv, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, vedeta a dat mai multe detalii despre acest subiect sensibil.

Mama Oanei Roman suferă de pareză la mâna dreaptă, pe care nu o mai poate folosi deloc. Ea a trebuit, astfel, să învețe cum să mănânce cu mâna stângă.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman la emisiune.