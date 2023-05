Oana Roman, primele declarații după ce a ajuns pe mâna medicilor. Care este starea de sănătate a vedetei

În urmă cu 48 de ore, Oana Roman a fost nevoită să facă un set de analize printre care o colonoscopie și o endoscopie, intervenții la care a avut nevoie de o sedare ușoară. Fiica lui Petre Roman a oferit primele declarații după ce a ajuns acasă și a povestit cum a decurs totul, dar și cum se simte.

Oana Roman a scăpat cu bine de cele doua intervenții, o endoscopie și o colonoscopie. Fiica lui Petre Roman s-a decis să-și facă un set de investigații medicale, însă cele două proceduri au avut nevoie de o ușoară sedare. Fiica lui Petre Roman a anunțat în urmă cu 2 zile faptul că va absenta o perioadă scurtă de timp din mediul online, motivul fiind aceste investigații medicale, timp dedicat recuperării și odihnei.

”Voiam să vă anunț că azi și mâine voi fi mai puțin prezentă cu voi aici pentru că mâine dimineață voi face o mică intervenție, o colonoscopie, și cei care au făcut știu că ziua de dinainte e mai grea cumva decât procedura în sine care se face cu sedare.

Am făcut colonoscopie și endoscopie. Rezultatele sunt foarte bune. Totul e ok. Mulțumesc tuturor pentru mesaje!”,a mărturisit Oana Roman, pe contul ei personal de Instagram.

Cum se simte Oana Roman după investigațiile la care a fost supusă

Pentru a cunoaște amănunte despre intervențiile pe care le-a făcut, Oana le-a oferit internauților mai multe detalii despre starea ei de sănătate. Aceasta a ținut să clarifice faptul că endoscopia și colonoscopia au fost făcute cu sedare, nu cu anestezie generală. Sedarea a fost una ușoară, adică a dormit în timpul investigațiilor și nu a simțit niciun fel de durere sau disconfort.

Totodată, fiica lui Petre Roman i-a sfătuit pe internauți să procedere la fel ca ea, în cazul în care vor ajung să aibă nevoie de aceste analize, să nu o facă fără sedare.

”Gata, sunt bine cât de cât pe picioare, mi-am revenit. (…). Am făcut această investigație cu sedare adică am dormit în timpul acestei investigații, drept urmare nu am simțit absolut nimic. Am înțeles că sunt spitale unde se face pe viu, ceea ce mi se pare absolut inuman.

Dacă vă faceți și voi să cereți cu sedare pentru că altfel este dureros. Este o sedare ușoară, nu este anestezie generală și vă treziți imediat după ce se termină.”, a declarat Oana Roman, pe contul ei personal de Instagram.