Oana Roman, primele declarații după presupusa ceartă dintre ea și Marius Elisei. S-au certat sau nu cei doi?

Oana Roman a spus lucrurilor pe nume. Vedeta a povestit ce se întâmplă, de fapt, în viața sa personală, după ce s-ar fi speculat că s-a certat cu Marius Elisei. Care este adevărul?

În urmă cu două zile, pe rețelele de socializare, atât Oana, cât și Marius au postat două mesaje destul de dure. De aici, s-ar fi interpretat că cei doi s-au certat. Multă lume a presupus că relația celor doi a înceăut să scârțâie din nou.

”Cine nu mă vrea nu mă vrea. Asta e, nu oblig”, era mesajul postat de partenerul Oanei Roman. La scurt timp, Oana a postat și ea un mesaj trist, iar mulți s-au grăbit să creadă că între cei doi lucrurile nu ar mai sta bine.

CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, ÎN DEPRESIE? DE CE A AJUNS VEDETA SĂ SPUNĂ „DA, ÎNCĂ MAI AM BURTĂ, ÎNCĂ MAI AM CELULITĂ”

Oana Roman: ”Nu vă mai faceți griji!”

Astăzi, fosta prezentatoare TV a decis să facă lumină în acest caz și să spună cum stau lucrurile între ea și Marius. Oana a precizat că totul este bine între ea și tatăl fetiței sale, chiar dacă uneori mai există neînțelegeri, așa cum se întâmplă în orice cuplu.

”Mă duc în vizită la mama și în drum am mai citit din mesajele primite de la voi. Am înțeles că iar discută despre viața mea unii care nu m-au văzut în viața lor. Am primit mesaje că prin presă, pe la televizor sau nu știu ce emisiuni comentează lumea despre faptul că eu și Marius ne-am certat sau nu știu de unde a tras lumea concluzia asta. Nu m-a sunat nimeni să mă întrebe.

(…) Nu vă mai faceți griji! Este totul în regulă. Mai avem și noi momente aiurea, dar este totul OK. A postat Marius un story cu subînțeles și eu am postat alt story, care cică tot cu subînțeles. Poate eu am pus un story care era legat de cu totul altceva. (…) Story-ul acela pe care l-am pus l-am văzut într-o emisiune în care era invitat Connect-R și mi-a plăcut mie cum suna”, a spus Oana Roman pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI ȘI: CE CADOU A PRIMIT OANA ROMAN DE LA MARIUS ELISEI DE SFÂNTUL ION. EA L-A DUS ÎN VACANŢĂ, IAR EL I-A CUMPĂRAT ASTA