Ce cadou a primit Oana Roman de la Marius Elisei de Sfântul Ion. Ea l-a dus în vacanţă, iar el i-a cumpărat asta

Oana Roman a fost tratată ca o regină de Marius Elisei, partenerul ei, de Sfântul Ion. Bărbatul i-a dăruit un superb buchet de flori, în timp ce fiica fostului prim-ministru al României l-a răsplătit cu o vacanță, într-o zonă superbă.

Oana Roman a fost asaltată cu zeci de mesaje cu ocazia zilei sale de nume. Însă, de departe, cea mai frumoasă surpriză i-a făcut-o Marius Elisei, bărbatul alături de care are o fetiță, pe nume Isabela. Acesta i-a dăruit partenerei sale un senzațional buchet de flori, care a emoționat-o până la lacrimi pe brunetă.

(CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN ȘI MARIUS ELISEI, VACANȚĂ PE LITORALUL DIN CIPRU! CUM ARATĂ VEDETA ÎN COSTUM DE BAIE)

Cu ocazia zilei sale de nume, Oana Roman și-ar fi dorit să organizeze o mică petrecere, dar a renunțat la planuri după ce a aflat că mulți dintre prietenii ei sunt plecați în vacanță.

“Am vrut să organizez ceva de Sf. Ion de ziua mea pentru că mă cheamă Ioana. M-am răzgândit pentru că mulți prieteni sunt plecați”, a spus Oana Roman pe Instagram.

În cele din urmă, Oana Roman a hotărât să plece în vacanță alături de Marius Elisei și fiica lor, Isabela. Au ales o destinație de vis, unde să-și încarce bateriile.

Oana Roman: “Am avut multe furturi în relația noastră”

Recent, pe o rețea socială, Oana Roman a vorbit despre relația cu Marius Elisei, amintindu-și de momentele plăcute și triste care le-au urmărit relația, terminând cu o declarație de dragoste pentru partenerul ei.

“Am avut multe furtuni în relația noastră. A fost cu valuri înalte și căderi spectaculoase, dar și cu suișuri fulminante. A fost cu râs și cu plâns, cu fericire și tristețe, dar, per total, a fost mai bine decât rău. Am știut împreună să trecem peste toate și sa rămânem împreună la propriu și la bine și la greu. Nu e ușor în fiecare zi dar familia noastră e unită și trăim adevărat și frumos. Să închinăm pentru asta!”, a scris Oana Roman.