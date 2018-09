Oana Roman reacționează la adresa celor care spun că are probleme cu greutatea

Oana Roman reacționează încă o dată la adresa celor care spun că are probleme cu greutatea, postând o fotografie pe rețelele de socializare cu un manechin care prezintă pe podium pentru celebrul brand Dolce Gabbana. Vedeta le arată prietenilor virtuali că nu doar femeile slabe reprezintă etalonul frumuseții și perfecțiunii, și cele cu mai multe kilograme pot fi apreciate și pot ajunge pe podium.

“Doamna este manechin pt Dolce Gabbana! Ultima colecție! Sa nu mai aud pe nimeni ca ma face grasă! :)))))) As putea fi lejer top model ! Bașca faptul ca am brațele si picioarele mult mai subțiri! Am zis!!!”, a scris Oana Roman la imaginea postată.

Oana Roman şi Marius Elisei, nuntă și botez în urmă cu patru ani

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al ţării a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariana şi a primit nota 10 la naştere. Ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame.

Ziua în care s-au căsătorit are dublă însemnătate pentru cei doi soți, pentru că tot atunci, pe 15 iunie 2014, au botezat-o pe fiica lor, Isabela.

“15 iunie – în ziua în care noi ne-am căsătorit acum patru ani și ziua în care am botezat-o pe Isa. Am încercat să ne strângem prietenii. Noi nu prea ne-am distrat la nunta noastră, am fost stresați. (…). Da, e clar cel pe care mi l-am dorit (n.r.: mire) – am vrut să arătăm că suntem împreună și că vrem să fim împreună. Avem un copil perfect, o relație frumoasă, cu bune și rele. (…). Da, am ajuns la o anumită maturitate în această relație”, a spus Oana Roman.