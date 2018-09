Oana Roman s-a pronunțat în legătură cu referendumul: ”La balamuc cu voi, nebunilor”!

Oana Roman s-a pronunțat în legătură cu referendumul privind redefinirea familiei tradiționale, iar reacția ei a fost una vehementă. Referendumul privind redefinirea familiei tradiționale urmează să aibă loc în luna octombrie a acestui an.

Oana Roman a comentat foarte dur pe marginea subiectului:

„Se organizează un referendum inutil și imbecil, care am înțeles că are costuri de câteva zeci de milioane de euro! Eu întreb și mi-aș dori un răspuns clar și concret: cu banii ăștia am putea construi un spital nou? Sau câte spitale am construi cu banii ăstia? Sau banii ăștia ar ajuta să punem curent și canalizare în sutele de sate unde oamenii trăiesc ca acum 200 de ani? Eu i-aș invita pe domnii ăștia care au inițiat și votat imbecilitatea asta de referendum să vina să stea o zi, 24 de ore, în casele fără curent și fără canalizare unde trăiesc 10 oameni într-o cameră și copiii își fac temele la lumânare! Să vina să vadă cum e pe bune . Și după aia să-și piardă vremea și banii noștri pe aberații de referendumuri despre probleme care nu există.

La balamuc cu voi, nemernicilor !”, este mesajul transmis de Oana Roman.

Referendumul privind redefinirea familiei tradiționale

Potrivit modificării propuse pentru articolul 48 din Constituţie, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

Coaliţia pentru Familie a strâns trei milioane de semnături pe care le-a depus la Senat. A fost alăturată și propunerea de revizuire a Constituţiei privind definiţia familiei. Concret, se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se referă la definiţia familiei.

În actuala formă, acesta prevede că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi”, însă semnatarii iniţiativei vor ca definiţia să fie schimbată pentru a bloca orice posibilitate a legiferării căsătoriei între persoane de acelaşi sex.

Așadar, cei care se vor prezenta la vot, în data de 7 octombrie, vor fi de acord sau nu cu faptul că familie înseamnă doar căsătorie între un bărbat și o femeie.