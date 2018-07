Oana Roman a surprins pe toată lumea cu schimbarea ei de look. Vedeta a postat pe rețelelel de socializare mai multe fotografii cu noua ei coafură.“Fără extensii! Un nou look cu bucle de vară”, a scris Oana la fotografiile postate.

Prietenii virtuali au rămas fără cuvinte când au văzut că Oana a avut curajul să își facă asta. Se pare că această schimbare de vară îi priește și îi stă foarte bine, spun cei care o urmăresc pe fiica lui Petre Roman pe rețelele de socializare.

“In sfârsit, o coafură care te avantajează! / Iti sta foarte bine!/ Iti sta super fain cu parul cret!/ Foarte bine arati, buna alegere/ Sincer cred ca este cea mai reușită coafura ! Bravo doar asa sa te faci ! Îți sta maxim!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite.

Oana Roman a făcut dezvăluiri mai puțin știute despre viața soțului ei, Marius Elisei

În cadrul unui interviu, cunoscuta prezentatoare TV a vorbit despre cele mai dificile momente pe care soțul ei le-a trăit. În timpul mărturisirilor, ea a spus că Marius Elisei i-a fost alături în toate clipele grele și că el și fiica lor au o relație foarte specială. Unii cred că problemele apărute între cei doi sunt, într-o oarecare măsură, și din cauza diferenței de vârstă: Oana Roman are 41 de ani, Marius Elisei, 31. (VEZI ȘI: MARIUS ELISEI, MĂRTURISIRI TRISTE DESPRE CELE MAI GRELE MOMENTE DIN VIAȚĂ. “ERA SĂ MOR…”)

“Pai saracul l-a luat viata asa pe sus de cand m-a cunoscut, i s-au intamplat atatea lucruri incat s-a maturizat pe loc. Iti dai seama, noi ne-am cunoscut in ianuarie, in iunie eram insarcinata, in decembrie m-a cerut de sotie, in luna urmatoare ne-am casatorit, in februarie am nascut. Era sa mor, a stat cu mine prin spitale si cu copil mic acasa, deci toate lucrurile astea au venit peste el deodata si a trebuit sa faca fata acestor lucruri si sa se maturizeze si sa inteleaga ca trebuie sa ia viata in piept imediat.”, a povestit soția lui Marius Elisei într-un interviu.