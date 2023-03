Oana Roman şi Catinca nu îşi mai vorbesc! Care este motivul: „I-am interzis accesul peste tot”

Oana Roman a trecut, în ultima vreme, prin multe schimbări ce au reuşit să o afecteze din punct de vedere emoţional. Vedeta s-a despărţit de tatăl fetiţei sale, însă, chiar dacă nu a fost uşor să ia această decizie, în prezent se declară mulţumită de alegerea pe care a făcut-o. În acelaşi timp, Marius Elisei se pare că nu este singurul om pe care fiica lui Petre Roman a decis să îl scoată din viaţa sa. Vedeta nu mai vorbeşte nici cu sora ei, Catinca!

Oana Roman a fost prezentă recent în emisiunea lui Dan Capatos, acolo unde, printre altele, a explicat de ce a întrerupt orice legătură cu Catinca. Se pare că fosta soţie a lui Marius Elisei a fost deranjată de faptul că sora ei nu şi-a mai vizitat mama din vara anului trecut.

„Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei!

Mama nu a mai văzut-o pe Catinca din luna iunie-iulie. Dar nu mai vreau să mă mai consum pentru nimeni. Mi-a explicat printr-un mesaj că ea nu consideră că trebuie să se mai ducă la mama. I-am interzis accesul Catincăi peste tot. Eu nu mai am niciun ajutor acum decât pe doamna Elena, care mă ajută cu Isa. Eu sunt cumva singură pe lume. Mai am o familie în spate, familia lui Pepe”, a declarat nervoasă Oana Roman, în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars.

Cum a reacţionat Catinca, după declaraţiile făcute de Oana Roman

Catinca nu a rămas indiferentă, după declaraţiile pe care sora sa le-a făcut în emisiune. Vedeta a explicat că trece printr-o perioadă dificilă de când tatăl ei s-a stins din viaţă, iar în prezent urmează un tratament cu antidepresive. Din acest motiv nu a reuşit să ajungă la clinica în care Mioara Roman este internată.

„Este foarte dificil pentru mine s-o văd pe mama în starea în care este acum. Nu mă simt nici eu prea bine, ea nici atât. Eu mă confrunt cu o depresie foarte urâtă de când a murit tata. Iau încă antidepresive. Plus că e foarte departe azilul unde este internată ea. Nu am putut conduce până acolo. Când iei astfel de pastile tari, nu ai voie să conduci mașina.

M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Nu am inteționat să mă fofilez!”, a declarat Catinca.