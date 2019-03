Oana Roman și Ziua Mondială a Fericirii: ”Am stat si m-am gândit când am fost eu fericită…”

Ziua Mondială/Internațională a Fericirii are o istorie recentă. Pe 28 iunie 2012, Adunarea Generală a ONU a stabilit ca Ziua Internațională a Fericirii să fie sărbătorită pe 20 martie. Mai mult, Ziua dedicată fericirii mondiale coincide cu Ziua internațională a Francofoniei.

România nu trece cu vederea această zi – cel puțin la nivel online – iar vedetele autohtone fac totul pentru a transmite fanilor că respectă calendarul și nu sunt indiferente în fața acestei sărbători. Oana Roman a postat un mesaj consistent pe pagina sa de socializare, rememorând momente esențiale din viața ei. Firește, a fi fericiut nu este o ecuație pe care o poate rezolva aceeași formulă. Ar fi prea simplu. Iar oamenii, diferiți atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental, perceb diferit noțiunea de fericire. Chiar și Oana mărturisește, în scris, că a avut momente de reflecție.

”Azi e ziua mondială a fericirii! Am stat si m am gandit cand am fost eu cea mai fericită. Evident cand am nascut o pe Isa, cand a inceput sa meargă, sa vorbeasca, atunci când mi a spus prima oară Mami te iubesc. cred ca cel mai fericit an din viata mea a fost 2013. Anul in care l am cunoscut pe Marius, m am îndrăgostit, după multi ani am trăit din nou sentimentul de a iubi si de a fi iubit, apoi am rămas însărcinată și perioada sarcinii a fost cea mai fericită. A fost perioada in care am fost, singura oara in viata mea de pana atunci, perfect echilibrată , perfect senină , linistită, fericită, împăcată, completa !”

Într-o astfel de zi, Oana Roman rememorează și momente mai dificile din viața ei.

In 2013 am pierdut un job pe care il adoram si care imi aducea multi bani, dar am câștigat atata fericire încât nu a mai contat! Am avut o sarcina perfectă si cred ca am fost printre cele mai fericite gravide din lume! Si acea fericire s a transmis acestui copil minunat si perfect!”