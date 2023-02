Oana Roman, vizită fulger în salonul de înfrumusețare! Ce problemă a moștenit vedeta de la mama și bunica sa

Oana Roman a fost plecată o săptămână într-o binemeritată vacanță, alături de fiica sa. Vedeta s-a relaxat în Egipt și s-a bucurat de vremea frumoasă. După ce s-a întors acasă, fosta parteneră a lui Marius Elisei a avut câteva lucruri de rezolvat, apoi s-a oprit direct la salonul de înfrumusețare. Fiica lui Petre Roman se confruntă cu o problemă despre care a vorbit cu fanii săi, recent.

Prima oprire pe care a făcut-o Oana Roman, după ce a ajuns în România, a fost la clinica la care este internată mama sa. Vedeta s-a asigurat că totul este în ordine, ba mai mult, a rămas plăcut surprinsă de starea în care a găsit-o pe Mioara Roman. Ulterior, fiica fostului premier a dezvăluit că a mai avut unele lucruri de rezolvat, apoi s-a oprit direct la salonul de înfrumusețare.

Dacă vă gândiți că Oana Roman și-a făcut o schimbare radicală de look, situația nu e deloc așa. Vedeta a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a-și reîmprospăta culoarea părului.

Se pare că podoaba capilară a vedetei crește într-un ritm alert, iar firele albe sunt mai mult decât vizibile, din acest motiv este nevoită să viziteze salonul de înfrumusețare de mai multe ori într-o singură lună. În același timp, fiica lui Petre Roman a mărturisit că părul a început să îi se albească de la o vârstă fragedă. Se pare că această problemă a fost moștenită de la mama și bunica sa.

„Am dus-o pe Isa la școală, am mai făcut 2 drumuri să mai rezolv chestii și am venit direct la vopsit. Eram deja foarte albă. Părul crește repede și eu sunt albă de tot. Am albit devreme ca bunica și ca mama și trebuie să mă vopsesc la rădăcină la 2 săptămâni.”, a scris Oana Roman în mediul online.

Oana Roman vrea să lase trecutul în urmă

În urmă cu doar câteva zile, fiica lui Petre Roman transmitea pe rețelele de socializare că a analizat ultimele evenimente din viața ei și a ținut să-și ceară scuze, dacă a greșit. Cât despre scandalul dintre ea și fostul soț, dorește să ia sfârșit.

“Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit.

Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, spunea Oana Roman, pe Instagram.