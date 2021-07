Oana și Viorel Lis au ajuns la fundul sacului?! Ce spune blondina despre situația actuală. „O ducem foarte greu cu banii”

Oana și Viorel Lis par că au ajuns la fundul sacului. Partenera fostului edil al Capitalei a recunoscut că situația lor financiară nu este prea bună, iar pandemia le-a pus capac.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana Lis a vorbit despre situația actuală din familia sa. Se pare că Viorel Lis se confruntă cu anumite probleme de sănătate, iar acest lucru a scuturat considerabil fondurile familiei. Mai mult, din păcate tratamentele pe care bărbatul le-a făcut nu au avut efectele așteptate, iar Oana Lis este îngrijorată pentru starea de sănătate a partenerului său.

„Viorel a făcut parestezii pe picioare. Nu mai poate să meargă bine, din cauza statului în casă. L-a afectat foarte tare pandemia asta. Nu prea mai poate să iasă, merge foarte greu.

Am făcut recuperare la privat, s-a recuperat însă puțin, cam 10 la sută. Eu am ieșit zilnic afară, dar singură. Eu sunt genul la bine, la greu, mi se pare normal să stau cu el când e bolnav. O ducem foarte greu cu banii. Când a făcut atac vascular am dat 16 milioane pe un RMN", a declarat Oana Lis, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP".

Problemele de sănătate cu care se confruntă Viorel Lis par să fie destul de grave. Acesta a ajuns pe mâna medicilor și a primit un diagnostic crunt: semi-pareză. În ceea ce privește recuperarea acestuia medicii au fost destul de reținuți și i-au spus fostului edil să nu se aștepte la vreo minune în ceea ce privește starea sa de sănătate.

„Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape.

În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățesc mersul. Asta-i viața", a dezvăluit Viorel Lis într-o emisiune TV.

(VEZI ȘI: OANA LIS, MĂRTURISIRI DESPRE CEL MAI MARE VICIU AL SOȚULUI EI. NU POATE RENUNȚA, ÎN CIUDA PROBLEMELOR DE SĂNĂTATE PE CARE LE ARE)