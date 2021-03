Oana Sîrbu, îngenuncheată de suferință după ce a mai pierdut o persoană importantă: “Cea mai în vârstă ramură a familiei a dispărut”

Oana Sîrbu este îngenuncheată de suferință, iar astăzi, ea și-a deschis sufletul și a vorbit despre ultima tragedie care s-a petrecut în familia sa. Plecarea de pe această lume a rudei sale a afectat-o și speră că timpul va reuși să îi diminueze din durerea infinită pe care o simte în prezent.

Oana Sîrbu, despre traumele care au marcat-o în ultima vreme

Celebra cântăreață a fost azi în platoul emisiunii “Vorbește Lumea” și, înainte să interpreteze o piesă extrem de emoționată, a găsit puterea de a face câteva dezvăluiri din viața privată. Potrivit declarațiilor sale, în primele luni ale lui 2021, câteva persoane apropiate au încetat din viață… și, relativ de curând, a avut loc un deces în familia sa.

“Anul ăsta a fost cu multă tristețe pentru mine în plus față de anul pandemic, pentru că am pierdut foarte mulți oameni dragi și cea mai în vârstă ramură a familiei mele a dispărut”, a mărturisit Oana Sîrbu cu tristețe în glas la “Vorbește Lumea”.

Lora a izbucnit în plâns în timpul momentului muzical extrem de emoționant pe care artista l-a oferit la Pro TV; ulterior, prezentatoarea i-a făcut ulterior o propunere Oanei Sîrbu.

La 52 de ani, Oana Sîrbu nu ține nicio dietă, dar are un trup impecabil

Talentata artistă a renunțat de mulți ani la carne, face sport și este atentă la ceea ce pune în coșul de cumpărături.

“Mai pun 2-3 kilograme în plus, le mai dau jos. Am noroc cu părinții mei care sunt subțirei. Cred că asta contează foarte mult, să ai o genă bună. În plus, sunt disciplinată. Nu fac excese culinare, dorm bine și duc o viață echilibrată, lucru care contează. Firește că fac și sport, mă duc la sală, la masaj, yoga. Mai nou, merg la sală la Dinamo și mai trag de fiare, o dată de două ori pe săptămână. În rest, am grijă ce mănânc. E important”, a declarat Oana Sârbu pentru publicația Kfetele în cadrul unui interviu mai vechi.

Întrebată cum reușește să fie mereu cu zâmbetul pe buze, cântăreața s-a destăinuit: “Ohhh, dar nu-s cu zâmbetul pe buze mereu! Chiar azi, cineva foarte sensibil m-a întrebat de ce am părut tristă la televizor, când era vorba despre sărbătorirea mea… Eu sunt influențată de stări și e greu să disimulez. De altfel, nici nu-mi propun. Zâmbesc fiindcă-i fun… și-mi stă bine. Dar sunt dependentă de trăirile mele interioare. Mie așa-mi place să fiu, ca mine, nu altfel, dacă sunt în public. De câte ori încerc să disimulez, îmi iese o fasole bătută. Urăsc condiționările și constrângerile”.

