Oana Sârbu este o femeie frumoasă și care are grijă de silueta ei. La 51 de ani pe care i-a împlinit în mai, artista a avut curajul să pozeze în lenjerie intimă și să posteze. A fost poza la care fanii ei au spus: ”wow!”

În fotografie, poartă lenjerie intimă neagră, din dantelă, ciorapi sexy, cu portjartier, care îi pun în evidență noua siluetă. Prietenii virtuali au reacționat imediat. „Ești Monica Bellucci a noastră", „Ești superbă și super sexy, ai tot respectul meu", „Cu tot respectul, ești bună rău", i-au scris admiratorii.

Oana Sârbu: ”Contează să ai o genă bună!”

Oana Sârbu, care și-a câștigat popularitatea după ce a dat viață personajului Dana din filmul “Liceenii”, reușește să aibă un fizic de invidiat. Îndrăgita artistă nu recurge la nicio dietă drastică, ci se menține în formă cu ajutorul unei alimentații sănătoase.

"Mai pun 2-3 kilograme în plus, le mai dau jos. Am noroc cu părinții mei care sunt subțirei. Cred că asta contează foarte mult, să ai o genă bună. În plus, sunt disciplinată. Nu fac excese culinare, dorm bine și duc o viață echilibrată, lucru care contează. Firește că fac și sport, mă duc la sală, la masaj, yoga. Mai nou, merg la sală la Dinamo și mai trag de fiare, o dată de două ori pe săptămână. În rest, am grijă ce mănânc. E important", a declarat Oana Sârbu pentru Kfetele.

”Nu-s cu zâmbetul pe buze”

Întrebată cum reușește să fie mereu cu zâmbetul pe buze, Oana mărturisește: “Ohhh, dar nu-s cu zâmbetul pe buze mereu! Chiar azi, cineva foarte sensibil m-a întrebat de ce am părut tristă la televizor, când era vorba despre sărbătorirea mea… Eu sunt influențată de stări și e greu să disimulez. De altfel, nici nu-mi propun. Zâmbesc fiindcă-i fun… și-mi stă bine. Dar sunt dependentă de trăirile mele interioare. Mie așa-mi place să fiu, ca mine, nu altfel, dacă sunt în public. De câte ori încerc să disimulez, îmi iese o fasole bătută. Urăsc condiționările și constrângerile”.