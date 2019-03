Oana Zăvoranu a aruncat mega-bomba anului. Va fi mămică!

Nonconformista Oana Zăvoranu își ia din nou fanii prin surprindere și face o mărturisire-șoc pe pagina sa de Instagram. Vedeta se pregătește să devină mamă, însă oferă și un amănunt suprinzător.

Oana Zăvoranu își dorește un copil, însă, va apela la… serviciile unei mame surogat. Totuși, încă nu se știe când va veni momentul respectiv.

”Nu îmi plac copiii, mă agită. Dar pentru că îmi iubesc soțul mai mult decât orice pe lumea asta, îmi doresc de dragul lui un băiețel la un moment dat, dar cu mamă surogat”, a mărturisit Oana Zăvoranu pe contul personal de Instagram.

Oana Zăvoranu, 9 operații la sâni

Deși pare o exagerare, adevărul este acesta: Oana a ajuns la cea de-a noua operație la sâni. Și, după ce a trecut prin tot felul de expoerimente, a ajuns tot la faza ”naturală”.

”Stiu ca multe o sa strambe din nas, dar asta e. Mi-am facut a 9-a operatie la sani, ca sa ajung ca la inceput, naturala, fara silicoane, cu sani de adolescenta si mi-a iesit! Sunt in situatia in care pot initia un nou trend al femeilor naturale, care nu au nevoie sa se umple de plastic pentru a fi frumoase. Consider ca in prezent exista tendinta total gresita, de a-si face toate operatii care sa le deformeze nejustificat. Silicoane ca pepenii, talie mai subtire ca a unui somalez,( sinistru), fund lat, mare de vadana, ( eu mereu ma intreb cum isi tin astea echilibrul). Un corp armonios cu umerii svelti, talie de bun simt si fund mic, frumos, mai putin lat decat umerii, este exact ce place ochiului normal si mintii nepoluate. Si totul porneste de la cea mai cretina familie de surori din America, celebre pentru nimic. Celebre pentru ca sunt un etalon al prostiei, al operatiilor de deformare a corpului in modul cel mai grotesc si pentru lista interminabila a barbatilor care le-au trecut prin pat”, a scris Oana Zăvoranu.