Oana Zăvoranu a făcut scandal din cauza presupusei amante a lui Alex Ashraf! Polițiștii au amendat-o pe loc. Reacția Queridei

Oana Zăvoreanu a intrat iar sub lupa atentă a presei. De data asta, nu singură, ci împreună cu cel care îi stă alături de zece ani, Alex Ashraf. Cei doi și-au aruncat foarte recent vorbe grele, chiar la miez de noapte, iar motivul e unul vechi de când lumea și e legat de apariția unei a doua femei în viața capului familiei. CANCAN.RO vă spune întreaga poveste, în exclusivitate!

Mai mult, Oana Zăvoranu și-a apărat cu foarte multă încrâncenare „jumătatea”, alegând să lupte pentru bărbatul din viața ei, cu tot „arsenalul” din dotare. „Spectacolul” care a urmat a fost unul public, fiindcă mai multe persoane au putut asista, fără voia lor, la aproape întreg show-ul desfășurat sub ochii lor. În ceea ce o privește, Oana Zăvoranu nu și-a schimbat atitudinea războinică pe care i-o cunoaștem și la care nu a dorit să renunțe nici măcar la apariția organelor de ordine, chemate să calmeze spiritele. Unele bine încinse și asta nu doar din vina caniculei din ultimele zile și nopți, ce a pus stăpânire pe întreaga țară, nu doar pe Capitală.

La cei 50 de ani, recent împliniți, Oana Zăvoranu face astfel și în prezent oricând dovada unei femei stăpână mereu pe ea însăși, dar mai ales, care știe ceea ce-și dorește. Ca atare, a socotit că singura carte pe care o poate juca într-un moment în care soarta familiei sale se afla în impas e tot cea legată de revenirea la atitudinea sa, ferm provocatoare, care i-a adus de atâtea ori succes.

A fost chemată poliția la fața locului pentru calmarea spiritelor

La rândul ei, nici amanta nu a stat cu brațele încrucișate și a decis să ofere replici consistente soției furioase. Așa s-a ajuns foarte repede ca martorii oculari să solicite intervenția poliției. Potrivit surselor CANCAN.RO din poliție, colegii acestora ajunși la fața locului ca urmare a unui apel la „112”, făcut de o oarecare „doamnă Cătălina”, au putut asista preț de câteva minute bune la o dispută verbală consistentă. Polițiștii trimiși la fața locului au notat ulterior în raport cum că Oana Zăvoranu, care era însoțită de soțul ei, a proferat injurii și amenințări la adresa unei alte femeie, presupusa amantă a lui Ashraf. La final, vedeta Oana Zăvoranu a fost amendată de către organele de poliției cu suma de 2.300 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

CANCAN.RO a solicitat Oanei Zăvoranu și soțul acesteia, Alex Ashraf, deopotrivă, un punct de vedere asupra acestui recent incident, dar cei doi au ales să nege insistent consumarea unui asemenea episod familial nefericit.

„Mariajul nostru e foarte bine! Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!”, a declarat Oana Zăvoranu pentru CANCAN.RO.

Oana susține că nu stă sub același acoperiș cu cineva care-i dorește răul!

Ea a adăugat că nu a fost niciodată învățată să continue să locuiască sub același acoperiș cu cineva care-i dorește răul: „Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă, sub același acoperiș cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații. M-am săturat de tot felul de trepăduși care nu au nimic altceva de făcut în viață decât să se agațe de numele meu, fiindcă e un nume cunoscut după atâția ani de showbiz. M-au măritat de atâtea ori, m-au divorțat de nu știu câte ori, m-au aruncat și în închisoare, m-au executat și silit, dar eu sunt tot aici! Trepădușii n-au învățat că lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, nu la dorința sau invenția lor!”.

Oana Zăvoranu recunoaște că există totuși o mică schimbare în viața sa. „E drept că în ultima vreme sunt mai tăcută, dar dacă se întâmplă asta, e dintr-un singur motiv, fiindcă sunt focusată pe niște lucruri care țin strict de viața mea și a familiei mele!”, mai spune ea.

La rândul său, nici Alex Ashraf nu a recunoscut incidentul, susținând la rândul său că lucrurile sunt absolut normale în familia sa. „Sunt alături de soția mea și de motanii noștri”, a sunat replica acestuia.

Un alt incident în familia Zăvoranu s-a consumat foarte recent

De remarcat însă că în urmă cu doar câteva săptămâni presa centrală a relatat pe larg despre un alt episod consumat în familia Oanei Zăvoranu. În acel caz, Alex Ashraf a fost filmat în compania unei femei necunoscute, cu care a luat masa în oraș, alegând apoi să-și petreacă noapte în compania acesteia. A doua zi dimineață, galant, Alex Ashraf nu a ezitat să-i ducă la plimbarea matinală obișnuită pe cățeii cuceririi sale misterioase, fiind o dată în plus reperat de către presă.

Nu peste mult timp însă, Alex a decis să-și schimbe atitudinea personală, publicând pe rețelele online o serie de declarații de dragoste la adresa actualei sale soții, Oana Zăvoranu. „Ce a unit Dumnezeu, omul nu poate desface”, a scris Ashraf. Iar jumătatea sa, impresionată de gestul acestuia, ar fi decis, cel mai probabil, să-i ofere o nouă șansă.

