Lovitură teribilă pentru Oana Zăvoranu. A fost târâtă în fața judecătorilor chiar azi, acuzația e gravă

Lovitură teribilă! În cursul zilei de luni, 19 iunie 2023, Oana Zăvoranu a ajuns în fața judecătorilor. Este vorba despre primul termen în dosarul în care este acuzată că ar fi șantajat managerul unui spital din Capitală. De altfel, potrivit informațiilor, medicul cere o sumă uriașă pentru daune. Iată detaliile mai jos, în articol.

Oana Zăvoranu s-a prezentat în fața judecătorilor, în cursul zilei de luni, 19 iunie 2023. Astăzi a avut loc primul termen în dosarul în care bruneta este acuzată că l-ar fi șantajat pe managerul Spitalului Colțea din Capitală. De altfel, în urma acestor aspecte, managerul a cerut daune de 45.000 de euro.

„Am fost solicitat să recunosc un așa-zis prejudiciu, că dacă nu, sunt terminat pe viață. Inițial a spus de 800.000 de euro, dar doamna a făcut o reducere la 200.000 de euro. Am cerut onorariul de avocat și suma pe care am împrumutat-o, atât”, a spus medicul, arată realitatea.net.

Oana Zăvoranu s-a prezentat în fața judecătorilor

De altfel, Oana se arată foarte încrezătoare și are încredere că justiția va scoate adevărul la lumină: „În instanță se decis lucrurile astea și instanța este cea care va decide dacă eu sau venerabilul doctor am avut dreptate. Am încredere în justiția română și sunt convinsă că magistrații nu vor putea fi păcăliți”.

Întreaga poveste începe în anul 2017, când bruneta și doctorul Furtună Ioan Bogdan au colaborat la clinica de radiologie pe care Oana o deține. Funcția de manager a deținut-o în perioada 2017 – decembrie 2018, însă, ulterior, a demisionat. Ar fi cerut să i se restituie o sumă de bani pe care Oana Zăvoranu ar fi împrumutat-o de la el.

Potrivit informațiilor, bruneta ar fi refuzat acest lucru și i-ar fi cerut acestuia plata unor datorii. De altfel, partenera de viață a lui Alex Ashraf l-ar fi avertizat pe doctor că va spune public informații denigratoare.

Vrăjitoarele au „scuturat-o” de bani!

În urmă cu mai bine de zece ani, bruneta a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Din dorința ca totul să fie în regulă și lucrurile să revină pe un făgaș normal, a ales să apeleze la serviciile unor vrăjitoare. Iar descântecele n-au fost deloc ieftine, Oana ajungând pur și simplu să „verse” sume colosale în buzunarele lor. După un timp, s-a deschis proces! Cea mai nouă informație vine din luna aprilie a acestui an, când a primit un verdict din partea judecătorilor în dosarul cu vrăjitoarele care au „uscat-o” de bani. Solicitase suspendarea executării silite pentru împrumutul de 174.000 de euro, iar cererea i-a fost respinsă. Mai multe informații pot fi accesate aici.

