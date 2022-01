Anul 2022 nu a început deloc bine pentru Oana Zăvoranu și soțul ei! Cei doi ar fi fost amenințați de un individ cu cuțitul, în trafic, iar acum așteaptă ca oamenii legii să aplice măsurile corespunzătoare. CANCAN.RO are imagini și declarații exclusive!

În jurul prânzului, vacanța Oanei Zăvoranu avea să fie „distrusă” de un incident violent! În timp ce se aflau în trafic, la ieșirea din Azuga, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au fost protagoniștii unui întreg scandal.

În timp ce se aflau pe carosabil, iar Alex Ashraf executa manevra de depășire pe linie discontinuă pentru a înainta în coloană, un alt participant la trafic, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen Amarok, avea să-și iasă din fire și să facă un gest necugetat. A poziționat autoturismul perpendicular față de ei, iar apoi s-a îndreptat cu un cuțit spre cei doi. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații și imagini exlusive!

Oana Zăvoranu și soțul ei, amenințați de un șofer! Potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut Oana Zăvoranu, ceilalți participanți la trafic au rămas îngroziți la vederea scenei. Iar atât ea, cât și soțul ei au depus deja plângere penală pentru amenințare și tentativă de omor.

„Ne întorceam din Bran, din minivacanța cu prietenii noștri și, în drum spre București, pe DN 1, la ieșirea din Azuga, în Bușteni, la un moment dat, am vrut să facem stânga pe o linie discontinuă și unul cu un Jeep din fața noastră s-a băgat în stânga. Noi am avut senzația că vrea să vireze sau să întoarcă, mă rog… Fapt pentru care ne-am băgat înapoi.

La vreo 4-5 metri imediat după, iar am vrut să ne băgăm în depășire și în momentul acela a tras de volan, a pus mașina perpendicular cu sensul opus de circulație și a ieșit din mașină cu cuțitul: «Vă omor, nenorociților! Credeți că dacă sunteți din București sunteți șmecheri. Vă tai, vă omor! Te omor, Zăvoranco!”» În momentul acela a început și lumea să iasă din mașini, normal, s-a panicat, vezi ziua în amiaza mare un psihopat care iese dintr-un Jeep cu un cuțit și amenință. Neexistând nicio altercație pe drum, nimic!

Au ieșit niște oameni, l-au luat, l-au băgat în mașină și m-a recunoscut lumea: «Oana, nu te băga! Lasă-l în pace, că e psihopat și poate o mai fi făcut înainte așa ceva! Ideea este că individul era cu un copil în dreapta și în spate cu nevastă-sa și cu alt copil”, ne-a declarat Oana Zăvoranu.

„Am depus plângere pentru amenințare și pentru tentativă de omor”

„Fiind exact la intrarea în Bușteni, am sunat la 112 și a și venit extrem de rapid Poliția din Bușteni. L-au luat frumos și l-au escortat la secție. Până să intrăm în secția de poliție, în câteva cuvinte le-am povestit despre cuțit, iar poliția a cerut imediat să-i lase să-i percheziționeze mașina și el a zis: «Da, am un cuțit, dar e din acesta cumpărat de la Bran, așa de jucărie».

Având spirit de observație și eu și soțul meu, am zis că nu acela e cuțitul, era unul cu lamă mare. În momentul acela, polițiștii au verificat mașina și, sub scaunul băiatului, au găsit un alt cuțit și și-au dat seama că nu mințim, pentru că nu aveam de unde să știm că are cuțite în mașină.

Am intrat în secția de poliție, am depus plângere și eu și Alex pentru amenințare și pentru tentativă de omor, iar el a recunoscut că a ieșit cu cuțitul, dar el avea un cuțit de jucărie și a vrut să ne atenționeze că nu facem bine ce facem.

I-au făcut test, nu era beat și nu părea nici drogat. Le-au luat declarație în calitate de martori și prietenilor noștri”, a mai adăugat Oana Zăvoranu.

