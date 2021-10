Oana Zăvoranu, anunț de ultimă oră! Ce se va întâmpla cu emisiunea ei: ”Întotdeauna am să spun lucrurilor pe nume”

Oana Zăvoranu a făcut un anunț de ultimă oră despre ce se va întâmpla cu emisiunea de pe Youtube. Vedeta a luat niște decizii radicale și le-a dezvăluit fanilor ce schimbări majore va face.

Deşi s-a retras din showbiz-ul românesc, Oana Zăvoranu se bucură în continuare de succes. A renunțat la aparițiile televizate și la actorie, dar şi-a făcut propria emisiune pe YouTube, unde le-a declarat război influencerițelor. În ciuda faptului că a fost dată în judecată, bruneta a continuat să le facă praf pe domnițele din showbiz-ul românesc.

Fanii din comunitatea online așteptau cu sufletul la gură un nou episod, dar și un nou sezon. Se pare, însă, că vor mai avea puțin de așteptat. Și asta pentru că… Oana Zăvoranu a încheiat colaborarea cu echipa de producție. Urmează să caute alți oameni profesioniști și promite să revină cu surprize. (CITEȘTE ȘI: OANA ZĂVORANU, APARIȚIE WOW LA ”MASKED SINGER ROMÂNIA” DE LA PRO TV! REACȚIA BRUNETEI, DUPĂ CE A FOST DEMASCATĂ: ”PENTRU ASTA O SĂ FAC RECLAMAȚIE”)

”Emisiunea OANA SHOW sezonul 2 nu m-a satisfacut pe MINE in primul rand si am decis sa incetez orice colaborare cu o echipa care aproape un an a fost din punct de vedere al imaginii si sunetului mediocra si involutiva. (…) Le e bine sa galgaie in ‘dolce far niente’ dar multe bufeuri gen ‘ma fac ca muncesc si sunt obosit’, dar tu plateste-ma Oana.

Nu stau, am pus doar lucrurile pe pauza si ma voi reintoarece cat mai repede si asa cum vreau EU, CU O ECHIPA DE PRODUCTIE ADEVARATA, adica EVOLUTIV, GLAMOUR SI TOP. Nu sunt facuta pentru lamentari si scuze tupeistice cand e tare simplu si tine de demnitate,(dar nu e asa ceva in tara asta),sa spui ‘nu stiu mai mult si nu pot mai mult, dar vreau bani multi si am coada ridicata ca o capra raioasa’. De jena lor nu le dau numele ca mai au si ‘mari pretentii’ de ‘oameni de tv’ dar de fapt sunt niste trogloditi”, este mesajul transmis de Oana Zăvoranu.

Cinci procese dintr-un foc, la finalul lui 2020

După ce au fost în mod repetat „luate în vizor” de Oana Zăvoranu, influencerițele au luat atitudine și i-au declarat și ele ”război” actriței. Oana Roman, Cristina ICH, Anda Adam, Alina Ceușan, dar și Adelina Pestrițu s-au adresat instanței de judecată. Astfel, la finalul anului 2020, soția lui Alex Ashraf s-a pricopsit cu cinci procese. (VEZI ȘI: RELAȚII SECRETE | ADEVĂRUL DESPRE POVESTEA DE DRAGOSTE DINTRE MIRCEA BADEA ȘI OANA ZĂVORANU)

După mai bine de jumătate de an, Oana Roman a câștigat procesul pe care i l-a intentat Oanei Zăvoranu. Mândră de reușită, vedeta le-a dezvăluit acest lucru fanilor, pe contul ei de Instagram.

”După cum foarte bine se cunoaște, începând cu anul 2020, această persoană a generat un val de acțiuni defăimătoare împotriva mea și a altor persoane din spațiul public, pe care l-a condus într-un mod agresiv, vulgar, exagerat și mai ales nefondat. treentru a stopa aceste atacuri calomnioase, am ales, încă din luna noiembrie 2020, calea legală, considerând că acesta este răspunsul firesc ce trebuie oferit.

Instanțele de judecată au confirmat, atât în cazul meu, precum și cazul altor persoane publice atacate în mod similar de această persoană, că ne aflăm în situația încălcării drepturilor nepatrimoniale garantate de Constituția și legile din România. Ca atare, doresc să vă informez pe această cale că instanțele de judecată au dispus, prin hotărâri judecătorești executorii, ce produc efecte imediate de la pronunțarea lor, obligarea Oanei Zăvoranu să înceteze orice fel de acțiuni denigratoare săvârșite împotriva mea.

Am așteptat decizia instanței pentru a arăta că nimeni nu poate încerca să distrugă, în mod nejustificat, imaginea, familia și reputația unei alte persoane fără consecințe”, a spus Oana Roman pe Instagram.