Oana Zăvoranu, consilier de imagine pentru primarul Cristian Popescu Piedone

Oana Zăvoranu este în prezent antreprenor, dar și o apariție constantă pe canalul YouTube. În plus, deține o clinică medicală în Capitală, pe care împreună cu soțul ei, Alex Ashraf.

Recent, pe lângă activitățile sale, Oana Zăvoranu a anunțat pe rețelele de socialiazare că va fi consilier de imagine pentru Cristian Popescu Piedone. Vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare alături de Piedone. Mai mult decât atât, Oana spune că nu dorește să fie remunerată pentru serviciile pe care i le oferă edilului.

După ce Oana Zăvoranu a postat imaginile pe rețelele de socializare, primarul sectorului 5 a simțit nevoia să ofere câteva explicații cu privire la acest subiect. Mai exact, edilul a menționat că Oana Zăvoranu îi va fi consilier personal și se va ocupa de relația cu mass-media, fără a fi remunerată.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani, când făcea o emisiune, am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului.”, a declarat Piedone, pentru Hotnews.ro