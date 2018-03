Oana Zăvoranu, în doliu. A povestit discuția secretă pe care a avut-o cu Andrei Gheorghe: „Hai, lasă, vrăjeală cu mine”

Pe Gheorghe l-am vazut de doua ori….a doua insa ,e de impartasit cu voi… Am prezentat impreuna cu el un premiu muzical la MTV acum vreo zece ani cred…( cine s-o fi gandit sa ne puna alaturi…chiar inspirat) Eram cu romul dupa mine si era nominalizat…pe vremea aia mai avea melodii :)) Arogant, inteligent, simpatizandu-ma vadit…adorand sa ma sicaneze , in culise imi zambeste cu inteles…seducator ,si sigur pe el ,imi spune fixandu-ma provocator in ochi… El: Crezi ca o are vreo sansa…asta?…asa ,dupa tine? Zic: Poftim? El: Hai lasa vrajeala cu mine…il joaca Parazitii in picioare !( Parazitii trupa) Zic: Vrei sa ma enervezi,ca n-ai sanse?.. Ii zic printre dinti ,intr-o tentativa de zambet, ca sa nu par iritata ,ca urma sa intram pe scena… El : Stii bine ca iti pierzi vremea cu asta…zici ca te plimbi cu maimuta..poti mai mult,frumoaso!…hai ca poti !…stiu ca poti !…zambind cu inteles , uitandu-se in fata… Zic: Nu cred ca ti-am cerut parerea… El: Ba da,dar nu ti-ai dat seama…. Am intrat pe scena cu tensiunea ridicata, dar am mimat amabilitate si jovialitate… Au castigat Parazitii …logic!…in uralele publicului… Ii simteam privirea si zambetul malefic in ceafa…aplauda…involuntar, ma uit la el….imi face cu ochiul ca sa ma enerveze si mai tare… Din momentul ala, nu stiu de ce,dar l-am placut instant pe Gheorghe, fara ca macar sa imi dau seama ,sau sa recunosc… L-am privit cu coada ochiului plina de furie, dar vinovata ca imi placea..si mi-am dat seama cat e de sarmant …puternic si superior….de sigur pe el… Exact ce as fi avut eu nevoie…dar am plecat cu maimuta… Filmarea e in arhiva..undeva… Ramas bun om destept si liber..barbat sarmant si adevarat…

A post shared by OANA ZAVORANU OFFICIAL (@oana.zavoranu) on Mar 20, 2018 at 11:10am PDT