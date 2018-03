Daniel Buzdugan a trăit un adevărat şoc atunci când a aflat că Andrei Gheorghe a murit şi a ţinut să îşi exprime regretul printr-un mesaj încărcat de emoţie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea că Andrei Gheorghe a murit şi a scris un mesaj, în care a relatat că a trecut prin multe întâmplări alături de Andrei Gheorghe.

„Parcă ieri te ascultam in studenție, prin Costinești pe la terase, parcă mai ieri am fost colegi la Radio 21 și-ți fumam din țigările Davidoff, parcă ieri am tras un super chef în teambuilding-ul ăla din Vama Veche, parcă mai ieri luai la șto la radio, o declarație dată de mine prin ziare, despre o chestie pe care am și uitat-o, parcă ieri am dat nas în nas la Mega, la Băneasa și ne-am dat mâna, și ne-am iertat, și-am râs ,,ca proastele’’, și ne-am îmbrățișat la plecare….

Mă bucur că ne-am împăcat atunci Andrei, că uite nu mai apucam! Totul trece și noi tot ne comportăm de parcă-am fi stăpânii acestei lumi! Uite că nu suntem! Ai fost un om de radio, un foarte bun om de radio! Păcat că nu ți-au mai dat posibilitatea să o ,,faci cu gura de la 13 la 14”, așa cum spuneai tu…. Cred că și asta te-a stins. Din păcate din radio nu se pleacă niciodată decât cu picioarele înainte, exact ca din serviciile secrete.

Dumnezeu să te ierte Andrei! Amin! Dacă ți-aș spune acum în față că o să fac o rugăciune pentru tine, cred că ai face un super mișto, dar promit că așa voi face Andrei! „ a scris Daniel Buzdugan.