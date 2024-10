Oana Zăvoranu îl ”pulverizează” pe Alex Bodi cu un mesaj halucinant! ”Mi-a fost teamă că îmi poți fura colanții!”

Oana Zăvoranu a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum ar fi încercat Horia Vlădescu, fostul manager al clinicii One Life, să o combine cu Alex Bodi, iar asta a dus al un mega-scandal cu ”musculosul”. Care a dat, imediat, o replica înțepătoare. ”Querida” nu a rămas, însă, datoare, iar răspunsul ei este, de-a dreptul, halucinant! Practic, îl pulverizează pe fostul iubit al Emei Uta.

Povestea spusă de Oana Zăvoranu de curând, în CANCAN.RO, l-a scos din minți pe Alex Bodi (Vezi AICI toate detaliile). Astfel, cel poreclit Musculosul nu a ezitat să ”înțepe” pe rețelele de socializare cu un mesaj dur la adresa ”Queridei” (Citește AICI).

Mesaj halucinant trimis de Oana Zăvoranu lui Alex Bodi

Dar, așa cum era de așteptat, Oana Zăvoranu avea să-l desființeze, a doua zi. Răspunsul ei este, putem spune, devastator! Îi ironizează exprimarea, mai mult, oferă unele detalii care, cu siguranță, vor lăsa în urmă multe semne de întrebare. Dar iată ce i-a transmis Zăvoranca:

”Stimate domnule Alex Bodi-lache, vă mulțumesc ”dumitale” pentru recunoașterea caracterului de jucător de FIFA, ai avut timp să te antrenezi cât ai stat pe la pușcărie și în arest.

Trebuie să vă apreciem talentul ”dumitale” de scenarist de filme proaste și dosare închipuite de când eram eu ”băiat”.

Cât despre jigniri, te înțelegem că nu-ți mai dau prostata și hemoroizii pace și ai prea multe idei, culmea, mai multe chiar decât varice, și că trebuie să ți le pui în ”scenă” undeva, fie ele și live pe TikTok sau Instagram, unde, ca un bombardier vero, îți expui frustrările care nu au cum să-ți treacă nici chiar cu mașinile scumpe, dar care știm că nu-ți aparțin și / sau ceasurile tale ”de brand”, ”mândrețea” bazarurilor de la turci!

E de înțeles că dintr-un salariu de șofer nu îți poți permite aroganțe.

Cât despre ”familie”, să ne ferească Bunul Dumnezeu de …

Și da, am fost și sunt ”feartă” pe tine, se știeeeee, dar sincer mi-a fost frică că îmi poți fura colanții și o să ne batem pe sutiene….așa că mi-am luat gândul și am renunțat! Și m-am reorientat spre finu’, că am văzut că el are deja sutiene și colanți.

Soțul meu, Alex, și-a făcut ”multe operații” ca să își pună varice ca tine, și-a smuls părul din cap, și-a scos dinții ca să-și pună neoane ca tine, dar toate acestea au eșuat, ”că ca” bodi-lache…altu’ nu se face!

Nu pot să închei decât prin promisiunea că mă ”potolescovich”, azi, și-l las doar pe finu’ tău să se deghizeze, că el o face cel mai bine.

Din “respect”, am închis ochii și la greșelile gramaticale și la exprimarea ta si de ”aci” și de la toate emisiunile pe unde te mai cheamă ăștia de milă… că știu că școala ”e grele” și “pumnii mei minte nu are”!

Uite, m-am speriat, dar totuși te las să vii să îmi pupi moaștele, pe live, să dai doi trandafiri, știu că mai mulți nu poți, că aștepți să îți dea fetele banii de la “treabă” ca să poți si tu să îți iei steroizi, hemoroizii unguent, prostenol si autobronzant.

Te ”pupă” Tzițzi!”, este mesajul transmis de Oana Zăvoranu.

